انتصر منتخب إنجلترا على حساب نظيره ويلز، وديًا، ليواصل الألماني توماس توخيل أرقامه المميزة والاستثنائية مع الأسود الثلاثة.

منتخب إنجلترا تمكن من الفوز على منتخب ويلز (3-0)، في مباراة ودية دولية، أقيمت على ملعب ويمبلي في لندن، مساء أمس الخميس.

3 أهداف في 20 دقيقة.. منتخب إنجلترا يحقق رقمًا غائبًا منذ 38 عامًا (فيديو)

أرقام توماس توخيل المميزة

ونجح منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل في تحقيق الانتصار السادس من 7 مباريات فقط خاضها المدرب الألماني مع الأسود الثلاثة على مستوى كل المسابقات.

أول مشاركة مع منتخب إنجلترا ✅

أول هدف مع منتخب إنجلترا ✅⚽️



مورغان روجرز يفتتح التسجيل لإنجلترا بعد 3 دقائق فقط، بعد تمريرة رائعة من مارك غيهي 👏#إنجلترا_ويلز pic.twitter.com/8UJDEugmVb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 9, 2025

وتواصلت أرقام منتخب إنجلترا المميزة مع توماس توخيل، الذي خرج بشباك نظيفة للمرة السادسة، حيث جاءت الأرقام كما يلي:

سجل 17 هدفًا.

استقبل 3 اهداف.

6 مرات شباك نظيفة.

6 انتصارات.

خسارة واحدة.

بوكايو ساكا يسجل الهدف الثالث لإنجلترا 🔥🔥🔥⚽️#إنجلترا_ويلز pic.twitter.com/2B8zN1FyG3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 9, 2025

ويحل منتخب إنجلترا ضيفًا على نظيره منتخب لاتفيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 14 أكتوبر الجاري، في تصفيات كأس العالم 2026.