انطلاقة استثنائية.. توماس توخيل يواصل أرقامه المميزة مع إنجلترا (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:15 ص 10/10/2025
توماس توخيل

توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا

انتصر منتخب إنجلترا على حساب نظيره ويلز، وديًا، ليواصل الألماني توماس توخيل أرقامه المميزة والاستثنائية مع الأسود الثلاثة.

منتخب إنجلترا تمكن من الفوز على منتخب ويلز (3-0)، في مباراة ودية دولية، أقيمت على ملعب ويمبلي في لندن، مساء أمس الخميس.

3 أهداف في 20 دقيقة.. منتخب إنجلترا يحقق رقمًا غائبًا منذ 38 عامًا (فيديو)

أرقام توماس توخيل المميزة

ونجح منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل في تحقيق الانتصار السادس من 7 مباريات فقط خاضها المدرب الألماني مع الأسود الثلاثة على مستوى كل المسابقات.

وتواصلت أرقام منتخب إنجلترا المميزة مع توماس توخيل، الذي خرج بشباك نظيفة للمرة السادسة، حيث جاءت الأرقام كما يلي:

سجل 17 هدفًا.
استقبل 3 اهداف.
6 مرات شباك نظيفة.
6 انتصارات.
خسارة واحدة.

ويحل منتخب إنجلترا ضيفًا على نظيره منتخب لاتفيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 14 أكتوبر الجاري، في تصفيات كأس العالم 2026.

إنجلترا منتخب انجلترا ويلز

