ماستانتونو يغادر معسكر منتخب الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن خروج فرانكو ماستانتونو من معسكر منتخب "التانجو" بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان مقتضب إن لاعب ريال مدريد تعرض لمشكلة عضلية، ستجعله غير متاح لبقية الجولة الودية للمنتخب في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

وأشار البيان إلى أن ماستانتونو تعرض لإصابة عضلية في فخذه الأيسر، دون الكشف عن مدة الغياب المحتملة.

ويعسكر منتخب الأرجنتين حاليا في الولايات المتحدة، لخوض مواجهتين ضد فنزويلا وبورتوريكو.

وذكرت تقارير صحفية أن ماستانتونو (18 عاما) تعرض لحمل عضلي زائد.

ومن المقرر أن يعود اللاعب الأرجنتيني الشاب إلى ناديه ريال مدريد، الذي خاض معه 9 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.