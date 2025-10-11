المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ماستانتونو يغادر معسكر منتخب الأرجنتين

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:40 ص 11/10/2025
ماستانتونو

ماستانتونو

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن خروج فرانكو ماستانتونو من معسكر منتخب "التانجو" بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان مقتضب إن لاعب ريال مدريد تعرض لمشكلة عضلية، ستجعله غير متاح لبقية الجولة الودية للمنتخب في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

وأشار البيان إلى أن ماستانتونو تعرض لإصابة عضلية في فخذه الأيسر، دون الكشف عن مدة الغياب المحتملة.

ويعسكر منتخب الأرجنتين حاليا في الولايات المتحدة، لخوض مواجهتين ضد فنزويلا وبورتوريكو.

وذكرت تقارير صحفية أن ماستانتونو (18 عاما) تعرض لحمل عضلي زائد.

ومن المقرر أن يعود اللاعب الأرجنتيني الشاب إلى ناديه ريال مدريد، الذي خاض معه 9 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

ريال مدريد منتخب الأرجنتين فرانكو ماستناتونو

