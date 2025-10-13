المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

إنفانتينو: اتفاق السلام سيؤثر بالإيجاب على العالم.. وكرة القدم تجلب السعادة لغزة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:13 م 13/10/2025
إنفانتينو

إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة من حضوره مؤتمر السلام الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ مساء اليوم الإثنين، لإنهاء الحرب على غزة.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر القناة الأولى: "إنه لشرف عظيم لي ولفيفا أن نتواجد في شرم الشيخ لحضور مؤتمر السلام، هو يوم سعيد للغاية".

وأضاف: "هذا اليوم يحمل الكثير من الأمل للإنسانية، وأن نكون ممثلين لكرة القدم في هذا الاتفاق الذي سيؤثر على العالم بطريقة إيجابية هو شيء فريد نقدره".

وأنهى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "كرة القدم يمكن أن تقدم مساهمة صغيرة في عملية السلام وتجلب السعادة للأطفال وللجميع في غزة وفي كل مكان في الشرق الأوسط".

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة "شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

