وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة من حضوره مؤتمر السلام الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ مساء اليوم الإثنين، لإنهاء الحرب على غزة.



وقال إنفانتينو في تصريحات عبر القناة الأولى: "إنه لشرف عظيم لي ولفيفا أن نتواجد في شرم الشيخ لحضور مؤتمر السلام، هو يوم سعيد للغاية".



وأضاف: "هذا اليوم يحمل الكثير من الأمل للإنسانية، وأن نكون ممثلين لكرة القدم في هذا الاتفاق الذي سيؤثر على العالم بطريقة إيجابية هو شيء فريد نقدره".



وأنهى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "كرة القدم يمكن أن تقدم مساهمة صغيرة في عملية السلام وتجلب السعادة للأطفال وللجميع في غزة وفي كل مكان في الشرق الأوسط".



وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة "شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب.



وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.