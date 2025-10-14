المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أنشيلوتي: مباراة اليابان درس مهم لمنتخب البرازيل قبل كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:22 م 14/10/2025
أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي - مدرب البرازيل

يرى المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، أن الخسارة (3-2) أمام اليابان وديًا تمثل درسًا مهمًا قبل المشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

وخسر المنتخب البرازيلي، خارج أرضه، أمام اليابان في مباراة ودية جمعت بينهما على ملعب أجينوموتو في طوكيو.

تصريحات أنشيلوتي بعد خسارة البرازيل أمام اليابان

أنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين قبل أن تستقبل شباكه 3 أهداف في الشوط الثاني أمام اليابان.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها شبكة ESPN في نسختها البرازيلية: "كنا نسيطر جيدًا على مباراة اليابان، والأمور كانت واضحة جدًا بالنسبة لنا".

وأضاف: "المنتخب البرازيلي انهار نفسيا بعد الهدف الأول، هذا كان أكبر خطأ لنا.. ولا أعتقد أننا كنا جيدين في الشوط الثاني".

وتابع: "خطأ فابريسيو برونو لا يؤثر.. الأخطاء الفردية بالنسبة لي ليس لها علاقة باستمرار اللاعبين في المنتخب، ولكن أعتقد أن اليوم كان درسًا جيدًا لنا".

قبل أن يختتم: "مباراة اليابان كانت ليلة مليئة بالدروس.. هناك أشياء يجب أن نتعلمها، وعلينا أن نحافظ على التوازن حتى كأس العالم".

يشار إلى أن البرازيل واليابان ضمنتا في وقت سابق التأهل إلى منافسات كأس العالم 2026، لذا يستغلان كل توقف دولي من أجل خوض مباريات ودية.

البرازيل
البرازيل
البرازيل اليابان كأس العالم 2026 كارلو أنشيلوتي

