أنهى منتخب مصر للشباب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، معسكره مساء اليوم الخميس، بالفوز على نجوم المستقبل وديا بنتيجة 4-1.

وأقيم معسكر منتخب مصر للشباب يوم 8 أكتوبر الجاري، في مركز تدريب المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشار وائل رياض إلى أن معسكر المنتخب نجح وسوف يستقر على العناصر الأساسية للمنتخب لخوض المباريات المقبلة في مرحلة الإعداد للمشاركة في المنافسات الرسمية.

وأضاف مدرب منتخب 2007 أن المنتخب يستعد خلال الفترة القادمة للمرحلة الثانية من خوض مباريات مع منتخبات قوية في نفس الأعمار السنية لتجهيز شباب الفراعنة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، وائل رياض مديراً فنياً ويساعده شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمي ومحمود حرب المدير الإداري والدكتور قاسم قدري مخطط أحمال وأحمد مصطفي محلل أداء.