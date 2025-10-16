المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

20 55
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

1 0
20:00
الترسانة

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

منتخب 2007 يختتم معسكره بالفوز برباعية على نجوم المستقبل

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:26 م 16/10/2025
منتخب 2007

وائل رياض - مدرب منتخب 2007

أنهى منتخب مصر للشباب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، معسكره مساء اليوم الخميس، بالفوز على نجوم المستقبل وديا بنتيجة 4-1.

وأقيم معسكر منتخب مصر للشباب يوم 8 أكتوبر الجاري، في مركز تدريب المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشار وائل رياض إلى أن معسكر المنتخب نجح وسوف يستقر على العناصر الأساسية للمنتخب لخوض المباريات المقبلة في مرحلة الإعداد للمشاركة في المنافسات الرسمية.

وأضاف مدرب منتخب 2007 أن المنتخب يستعد خلال الفترة القادمة للمرحلة الثانية من خوض مباريات مع منتخبات قوية في نفس الأعمار السنية لتجهيز شباب الفراعنة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، وائل رياض مديراً فنياً ويساعده شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمي ومحمود حرب المدير الإداري والدكتور قاسم قدري مخطط أحمال وأحمد مصطفي محلل أداء.

وائل رياض نجوم المستقبل منتخب 2007

