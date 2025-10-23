تلقى منتخب الكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، هزيمة مساء اليوم الخميس، من غانا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور الأخير والحاسم من تصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ومن المقرر أن يقام لقاء اللقاء على ملعب أكرا الرياضي عصر يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 من أكتوبر الجاري علماً بأن نظام التصفيات يقضي بتأهل 11 منتخباً للنهائيات بالإضافة لمنتخب المغرب (حامل اللقب) والذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

منتخبنا الوطني كان قد تخطى المرحلة الأولى من التصفيات على حساب نظيره الرواندي حيث حقق الفوز بنتيجة 1-0، ومن ثم تعادل بنتيجة 2-2 إياباً في الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد اختار 26 لاعبة لخوض مباراتي غانا بينهن 5 محترفات في أندية إنجلترا والدنمارك وكندا والولايات المتحدة بجانب حارسة المرمى حبيبة صبري والمهاجمة حبيبة عصام المرشحتان لجائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعبة شابة في أفريقيا لهذا العام.