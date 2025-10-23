المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري السعودي
النجمة

النجمة

0 1
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

1 0
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 1
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

0 1
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

1 0
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 2
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

منتخب السيدات يخسر من غانا بثلاثية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:37 م 23/10/2025
منتخب السيدات

منتخب كرة القدم للسيدات

تلقى منتخب الكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، هزيمة مساء اليوم الخميس، من غانا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور الأخير والحاسم من تصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ومن المقرر أن يقام لقاء اللقاء على ملعب أكرا الرياضي عصر يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 من أكتوبر الجاري علماً بأن نظام التصفيات يقضي بتأهل 11 منتخباً للنهائيات بالإضافة لمنتخب المغرب (حامل اللقب) والذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

منتخبنا الوطني كان قد تخطى المرحلة الأولى من التصفيات على حساب نظيره الرواندي حيث حقق الفوز بنتيجة 1-0، ومن ثم تعادل بنتيجة 2-2 إياباً في الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد اختار 26 لاعبة لخوض مباراتي غانا بينهن 5 محترفات في أندية إنجلترا والدنمارك وكندا والولايات المتحدة بجانب حارسة المرمى حبيبة صبري والمهاجمة حبيبة عصام المرشحتان لجائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعبة شابة في أفريقيا لهذا العام.

منتخب غانا تصفيات أمم أفريقيا منتخب مصر للسيدات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

روما

روما

0 2
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

31

تبديل لصالح روما .. دخول ستيفان الشعراوي وخروج جان زيولكوفسكي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
النجمة

النجمة

0 1
أهلي جدة

أهلي جدة

68

تسلل على رياض محرز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
