7-1.. منتخب الناشئين يهزم قطر وديا استعدادا لكأس العالم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:09 م 27/10/2025
منتخب الناشئين مصر

منتخب مصر للناشئين - صورة أرشيفية

انتصر منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، على نظيره القطري بنتيجة 7-1، في اللقاء الودي الذي أقيم استعدادا لبطولة كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر للناشئين في المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وتبدأ بطولة كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، ويتواجد منتخبنا الوطني في مجموعة تضم كلا من: "فنزويلا، وإنجلترا وتاهيتي".

ومن المقرر أن يبدأ منتخب أحمد الكاس مشواره في بطولة العالم مع تاهيتي يوم 4 نوفمبر، ثم يواجه فنزويلا وإنجلترا يومي 7 و10 من شهر نوفمبر في الجولة الثانية والثالثة.

وسبق وأعلن أحمد الكاس عن القائمة التي ستخوض كأس العالم وضمت كلا من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب

كأس العالم منتخب قطر منتخب مصر للناشئين

