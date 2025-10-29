المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

1 1
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

1 1
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

قطر تخطط لاستضافة مباراة "فيناليسيما" بين إسبانيا والأرجنتين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:19 م 29/10/2025
الأرجنتين

الأرجنتين

تتطلع دولة قطر لاستضافة مباراة فيناليسيما بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا والمقرر لها يوم 28 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إسبانيا، بطل اليورو، مع نظيره الأرجنتيني، حامل لقب كوبا أمريكا، في مباراة "فيناليسيما"، التي عادت للحياة في عام 2022 بعد توقف استمر سنوات طويلة.

وقال هاني طالب بلان الرئيس التنفيذي لرابطة دوري نجوم قطر لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعلم أننا نعمل على استضافة هذه المباراة، ولكن هناك الكثير من الأمور التي يجب حسمها على مستوى التنسيق مع الاتحادات والمنتخبين، حيث لم يعلن رسميا بعد عن إقامة اللقاء، ولكننا لا نتوقف عن العمل، وسيكون ملعب لوسيل مسرحا رائعا لإقامة المباراة".

ومن جانبه، أضاف جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة للفعاليات الرياضية في قطر، عبر الصحيفة الإسبانية: "نريد بالطبع استضافة المباراة، ونتشاور حاليا مع الاتحادين الاوروبي وأمريكا الجنوبية (كونميبول)، فهي مباراة عظيمة بين منتخبين عريقين، والدوحة تريد استضافة أفضل الأحداث، ونتمنى احتضان هذه المباراة".

وتستعد دولة قطر لاستضافة ثلاث بطولات عالمية ودولية خلال الفترة المقبلة، وهي كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، وكأس القارات للأندية "فيفا إنتركونتيننتال" بمشاركة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي يوم 17 ديسمبر، بخلاف كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما التي ستقام خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر.

 

 

الأرجنتين إسبانيا كأس العالم 2026 فيناليسيما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

4

وغاب مرموش بعدها عن المشاركة في 7 مباريات متتالية بسبب الإصابة، قبل عودته في 18 أكتوبر ضد إيفرتون، حيث ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء طيلة الدقائق الـ90.

تفاصيل المباراة
مباشر
بتروجت

بتروجت

1 1
الأهلي

الأهلي

101

محمود بسيوني يشهر بطاقة صفراء لأحمد عبد القادر بعد نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg