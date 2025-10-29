تتطلع دولة قطر لاستضافة مباراة فيناليسيما بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا والمقرر لها يوم 28 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إسبانيا، بطل اليورو، مع نظيره الأرجنتيني، حامل لقب كوبا أمريكا، في مباراة "فيناليسيما"، التي عادت للحياة في عام 2022 بعد توقف استمر سنوات طويلة.

وقال هاني طالب بلان الرئيس التنفيذي لرابطة دوري نجوم قطر لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعلم أننا نعمل على استضافة هذه المباراة، ولكن هناك الكثير من الأمور التي يجب حسمها على مستوى التنسيق مع الاتحادات والمنتخبين، حيث لم يعلن رسميا بعد عن إقامة اللقاء، ولكننا لا نتوقف عن العمل، وسيكون ملعب لوسيل مسرحا رائعا لإقامة المباراة".

ومن جانبه، أضاف جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة للفعاليات الرياضية في قطر، عبر الصحيفة الإسبانية: "نريد بالطبع استضافة المباراة، ونتشاور حاليا مع الاتحادين الاوروبي وأمريكا الجنوبية (كونميبول)، فهي مباراة عظيمة بين منتخبين عريقين، والدوحة تريد استضافة أفضل الأحداث، ونتمنى احتضان هذه المباراة".

وتستعد دولة قطر لاستضافة ثلاث بطولات عالمية ودولية خلال الفترة المقبلة، وهي كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، وكأس القارات للأندية "فيفا إنتركونتيننتال" بمشاركة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي يوم 17 ديسمبر، بخلاف كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما التي ستقام خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر.