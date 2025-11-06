المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخبار

ميسي يتصدر قائمة الأرجنتين لمواجهة أنجولا وديًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:00 م 06/11/2025
الأرجنتين

الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة منتخب بلاده، استعدادًا لفترة التوقف الدولي المقبل.

ويلعب الأرجنتين أمام أنجولا، يوم 14 نوفمبر المقبل، في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم 2026.

حراسة المرمى: رولي (أوليمبيك مارسيليا)- والتر بينيتز (كريستال بالاس)

خط الدفاع: خوان فويث (فياريال)- كريستيان روميرو (توتنهام) - نيكولاس اوتاميندي (بنفيكا) - ماركوس سينسي (بورنموث) - نيكولاس تاليافيكيو (ليون)- فالنتين باركو (ستراسبورج)

خط الوسط: ألكسيس ماك أليستر (ليفربول) -ماكسيمو بيروني (كومو) - رودريجو دي باول (إنتر ميامي) - إنزو فرنانديز (تشيلسي") - تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد) - جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس).

خط الهجوم: نيكولاس باز (كومو) - ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد) - جيانلوكا بريستياني (بنفيكا) - نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد) - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - خوسي مانويل لوبيز (بالميراس) - خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) - بانيشيلي (ستراسبورج).

ويتواجد ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، على رأس قائمة الأرجنتين لمواجهة أنجولا وديًا.

فيما يغيب إيمليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، عن مسعكر الأرجنتين المقبل.

وتنطلق فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، يوم 10 وتستمر حتى يوم 18.

 

الأرجنتين أنجولا ميسي

