تعديل مرتقب على موعد وتفاصيل نهائي فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا

كشفت تقارير صحفية، عن ملعب وتفاصيل مباراة نهائي فيناليسيما المرتقبة، بين منتخب الأرجنتين ونظيره إسبانيا.

ويقام نهائي فيناليسيما، بين حاملي لقبي بطولة كأس الأمم الأوروبية وبطولة كوبا أمريكا، وهما إسبانيا والأرجنتين.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإسباني جاستون إيدول، فإن نهائي فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين، سيكون في قطر، على ملعب لوسيل.

تعديل مرتقب على موعد نهائي "فيناليسيما"

وكان من المقرر أن تُقام المباراة بين المنتخبين، يوم السبت الموافق 28 مارس لعام 2026، لكن هذا الموعد يتوقع أن يتم تعديله.

ويميل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى تعديل موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا، وتقديمها يومًا واحدًا لتُقام الجمعة 27 مارس.

يأتي هذا التوجه من أجل ضمان توفر أجواء احتفالية كبرى تليق بمستوى الحدث، ويتوقف تنفيذ هذا الموعد على تأهل إسبانيا المباشر لكأس العالم 2026،

وسيصبح خيار مارس مستبعدًا في حال اضطر منتخب "لاروخا" خوض تصفيات إضافية، وهو احتمال ضعيف الحدوث إلا إذا فشل رجال دي لا فوينتي في الفوز على جورجيا وتركيا.

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم، برصيد 12 نقطة، متفوقًا على تركيا صاحبة الوصافة برصيد 9 نقاط، بجانب جورجيا، ثالث الترتيب بـ3 نقاط فقط.

وفي سياق متصل، يخوض المنتخبان الأرجنتيني والإسباني قبل نهائي فيناليسيما جلسة تصويرية، يوم الإثنين، في ظل التحضيرات الخاصة بقمة الدوحة.

ومن المنتظر أن يتم تصوير إعلانات تجارية لكلا الفريقين، وهما مرتديين الزي الثاني الأبيض الخاص بمنتخب "لاروخا"، بجانب ظهور "التانغو" بالقميص الأسود.