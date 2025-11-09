أكد مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين، أن منتخب مصر لديه خبرة كبيرة.

ويلعب منتخب الجزائر للمحليين، مباراتين وديتين أمام منتخب مصر للمحليين، يومي 14 و18 نوفمبر الجاري.

وقال مجيد بوقرة في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق الجزائرية: "منتخب مصر كوّن منتخب خاص لخوض بطولة كأس العرب، سنواجه منتخب مصر وهو لديه لاعبين سابقين في المنتخب الأول، و7 لاعبين سبق لهم المشاركة في كأس العرب".

واضاف: "منتخب مصر يمتلك خبرة كبيرة، ولديه إصرار على تحقيق شئ في بطولة كأس العرب، وهو ما يجعل المباراة قوية وبالتأكيد ستكون مفيدة".

وأوضح: "هدفنا من مواجهة منتخب مصر، هو انخراط لاعبينا في أجواء بطولة كأس العرب".

وأتم: "القائمة النهائية ستضم 23 لاعبا، و80%، لدي فكرة عن الفريق الذي سأخوض به مباريات كأس العرب، وبقية بعض المراكز سأحسمها بعد المعسكر الأخير".

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، التي تضم كل من الإمارات، والأردن، وموريتانيا أو الكويت.