كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

1 1
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

مدرب الجزائر: منتخب مصر الثاني لديه خبرات كبيرة في كأس العرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:52 م 09/11/2025
مجيد بوقرة

مجيد بوقرة

أكد مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين، أن منتخب مصر لديه خبرة كبيرة.

ويلعب منتخب الجزائر للمحليين، مباراتين وديتين أمام منتخب مصر للمحليين، يومي 14 و18 نوفمبر الجاري.

وقال مجيد بوقرة في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق الجزائرية: "منتخب مصر كوّن منتخب خاص لخوض بطولة كأس العرب، سنواجه منتخب مصر وهو لديه لاعبين سابقين في المنتخب الأول، و7 لاعبين سبق لهم المشاركة في كأس العرب".

واضاف: "منتخب مصر يمتلك خبرة كبيرة، ولديه إصرار على تحقيق شئ في بطولة كأس العرب، وهو ما يجعل المباراة قوية وبالتأكيد ستكون مفيدة".

وأوضح: "هدفنا من مواجهة منتخب مصر، هو انخراط لاعبينا في أجواء بطولة كأس العرب".

وأتم: "القائمة النهائية ستضم 23 لاعبا، و80%، لدي فكرة عن الفريق الذي سأخوض به مباريات كأس العرب، وبقية بعض المراكز سأحسمها بعد المعسكر الأخير".

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، التي تضم كل من الإمارات، والأردن، وموريتانيا أو الكويت.

 

مصر كأس العرب 2025 منتخب مصر الثاني الجزائر للمحليين

