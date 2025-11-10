المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
استبعاد 4 لاعبين من قائمة الأرجنتين قبل مواجهة أنجولا وديًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:19 م 10/11/2025
الأرجنتين

الأرجنتين

أعلن منتخب الأرجنتين، غياب 4 لاعبين، قبل مواجهة أنجولا الودية خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام أنجولا، يوم الجمعة المقبل، في لواندا.

ويغيب كل من، إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، وثلاثي أتلتيكو مدريد هويل مولينا، وخوليان ألفاريز، وجوليانو سيميوني.

وكشف البيان عن إصابة إنزو فيرنانديز بتورم في عظم ركبته، وسيواصل اللاعب فترة راحته وعلاجه في لندن لاستعادة لياقته البدنية بشكل كامل.

بينما تم استبعاد لاعبي أتلتيكو مدريد الثلاثة؛ بسبب عدم وصولهم في الوقت المناسب مع الإجراءات الصحية المتعلقة بلقاح الحمى الصفراء الذي يجب أن يحصلوا عليه لدخول أنجولا.

ويتواجد ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، على رأس قائمة الأرجنتين لمواجهة أنجولا وديًا.

فيما يغيب إيمليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، عن مسعكر الأرجنتين الحالي.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية وحيدة أمام أنجولا خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

 

 

 

الأرجنتين أنجولا إنزو فيرنانديز

