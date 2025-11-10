المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منتخب مصر الثاني يبدأ استعداداته لمواجهتي الجزائر وديًا (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:03 م 10/11/2025
بدأ منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، تدريباته مساء اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجزائر وديا مرتين.

ويستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمواجهة الجزائر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري على استاد السلام.

وشهدت التدريبات تواجد جميع اللاعبين المختارين في قائمة معسكر نوفمبر الجاري، على أن ينضم إليهم جميع لاعبي الأهلي والزمالك بعد وصولهم اليوم الإثنين من الإمارات بعد المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وتأتي هذه التحضيرات، ضمن استعدادات منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

لمشاهدة ملخص التدريب الأول اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

وضمت قائمة منتخب مصر الثاني كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

في خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى

في خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي.

الأهلي الزمالك الجزائر السوبر المصري حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

