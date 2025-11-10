التمرين الأول لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب (صور)

بدأ منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، تدريباته مساء اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجزائر وديا مرتين.

ويستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمواجهة الجزائر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري على استاد السلام.

وشهدت التدريبات تواجد جميع اللاعبين المختارين في قائمة معسكر نوفمبر الجاري، على أن ينضم إليهم جميع لاعبي الأهلي والزمالك بعد وصولهم اليوم الإثنين من الإمارات بعد المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وتأتي هذه التحضيرات، ضمن استعدادات منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

لمشاهدة ملخص التدريب الأول اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

وضمت قائمة منتخب مصر الثاني كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

في خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى

في خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي.