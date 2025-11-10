انطلق معسكر منتخب مصر الأول، تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان، ضمن كأس العين الودية الدولية.

معسكر منتخب مصر الأول، خلال شهر نوفمبر الجاري، يأتي بالتزامن مع فترة التوقف الدولي خلال أيام 10 إلى 18 من الشهر الحالي.

ويشارك منتخب مصر الأول في كأس العين الودية الدولية، التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى الثلاثاء، بإقامة المباراة النهائية.

مران منتخب مصر

وخاض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريبات استشفائية في الجيم، بأول أيام المعسكر قبل مواجهة أوزبكستان.

كان انضم اليوم الإثنين، لاعبي الأندية الأربعة المشاركة في كأس السوبر المصري إلى بعثة المنتخب الوطني في مدينة العين.

ويلعب منتخب مصر مع أوزبكستان، في نصف نهائي كأس العين الودية الدولية، يوم الجمعة المقبل في السابعة مساءً، على ملعب هزاع بن زايد.

ويلتقي الفائز من مباراة منتخب مصر وأوزبكستان مع الفائز من المباراة الأخرى بين إيران وكاب فيردي، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، بينما تقام مباراة المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين من نصف النهائي، يوم الإثنين المقبل.