المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

انطلاق معسكر منتخب مصر بتدريبات استشفائية قبل مباراة أوزبكستان

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:04 م 10/11/2025
منتخب مصر

لاعبو منتخب مصر

انطلق معسكر منتخب مصر الأول، تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان، ضمن كأس العين الودية الدولية.

معسكر منتخب مصر الأول، خلال شهر نوفمبر الجاري، يأتي بالتزامن مع فترة التوقف الدولي خلال أيام 10 إلى 18 من الشهر الحالي.

ويشارك منتخب مصر الأول في كأس العين الودية الدولية، التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى الثلاثاء، بإقامة المباراة النهائية.

مران منتخب مصر

وخاض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريبات استشفائية في الجيم، بأول أيام المعسكر قبل مواجهة أوزبكستان.

كان انضم اليوم الإثنين، لاعبي الأندية الأربعة المشاركة في كأس السوبر المصري إلى بعثة المنتخب الوطني في مدينة العين.

ويلعب منتخب مصر مع أوزبكستان، في نصف نهائي كأس العين الودية الدولية، يوم الجمعة المقبل في السابعة مساءً، على ملعب هزاع بن زايد.

ويلتقي الفائز من مباراة منتخب مصر وأوزبكستان مع الفائز من المباراة الأخرى بين إيران وكاب فيردي، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، بينما تقام مباراة المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين من نصف النهائي، يوم الإثنين المقبل.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن مران منتخب مصر مباراة مصر وأوزبكستان كأس العين الدولية الودية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg