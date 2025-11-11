المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

- -
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

- -
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

- -
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

- -
15:30
بنما

بنما

نتائج المباريات

بطائرة خاصة.. موعد انضمام صلاح لمعسكر مصر استعدادًا لدورة الإمارات الودية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:32 م 11/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح مع منتخب مصر - صورة أرشيفية

يستعد محمد صلاح نجم نادي ليفربول لبدء معسكره مع منتخب مصر استعدادًا لخوض بطولة كأس العين الودية الدولية التي تحتضنها الإمارات خلال فترة التوقف الحالية.

ويشارك منتخب مصر في كأس العين الودية الدولية، التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى الثلاثاء وذلك بمشاركة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

القناة الناقلة لمباريات منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية

ووصل صلاح أمس الإثنين مدينة دبي الإماراتية بطائرة خاصة وفرها ليفربول له عقب مباراة مانشستر سيتي.

وشارك صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلم "يلا كورة" أن محمد صلاح سينضم إلى معسكر منتخب مصر اليوم الثلاثاء لبدء الاستعداد للدورة الودية.

ويلعب الفراعنة مع أوزبكستان، في نصف نهائي البطولة الودية يوم الجمعة المقبل في السابعة مساءً، على ملعب هزاع بن زايد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من المباراة الأخرى بين إيران وكاب فيردي، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

بينما تقام مباراة المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين من نصف النهائي يوم الإثنين.

وتأتي تلك البطولة الودية في إطار استعدادات مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

ليفربول منتخب مصر الدوري الإنجليزي أوزبكستان محمد صلاح موعد مباراة مصر القادمة بطولة الإمارات الودية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

