يستعد محمد صلاح نجم نادي ليفربول لبدء معسكره مع منتخب مصر استعدادًا لخوض بطولة كأس العين الودية الدولية التي تحتضنها الإمارات خلال فترة التوقف الحالية.

ويشارك منتخب مصر في كأس العين الودية الدولية، التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى الثلاثاء وذلك بمشاركة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

القناة الناقلة لمباريات منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية

ووصل صلاح أمس الإثنين مدينة دبي الإماراتية بطائرة خاصة وفرها ليفربول له عقب مباراة مانشستر سيتي.

وشارك صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلم "يلا كورة" أن محمد صلاح سينضم إلى معسكر منتخب مصر اليوم الثلاثاء لبدء الاستعداد للدورة الودية.

ويلعب الفراعنة مع أوزبكستان، في نصف نهائي البطولة الودية يوم الجمعة المقبل في السابعة مساءً، على ملعب هزاع بن زايد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من المباراة الأخرى بين إيران وكاب فيردي، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

بينما تقام مباراة المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين من نصف النهائي يوم الإثنين.