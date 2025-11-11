أفردت الصحف الرياضية في أوزبكستان، مساحة خاصة، من أجل الحديث عن استعدادات منتخب المدرب الإيطالي فابيو كانافارو لمواجهة مصر وديًا.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية تقام بالإمارات هذا الشهر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

ويلتقي المنتخبان المصري والأوزبكي وجهًا لوجه، وكذلك إيران ضد كاب فيردي، على أن يواجه الفائزان بعضهما البعض، والخاسران أيضًا.

معسكر منتخب أوزبكستان قبل لقاء مصر

وصلت بعثة منتخب أوزبكستان إلى الإمارات استعدادًا لخوض الدورة الودية.

وتحمل الدورة أهمية خاصة بالنسبة إلى منتخب أوزبكستان الذي يطمح لتقديم صورة مشرفة في الظهور الأول على الإطلاق في منافسات كأس العالم 2026.

ويأمل المنتخب الأوزبكي في اندماج كانافارو بشكل أسرع مع اللاعبين، إذ خاض مباراتين وديتين فقط منذ وصوله، خسر خلالها ضد أوروجواي وهزم الكويت.

وفيما يلي أبرز 4 أخبار من معسكر منتخب أوزبكستان قبل لقاء مصر..

استقالة صادمة

أعلن تيمور كابادزي استقالته من منصبه الأخير في منتخب أوزبكستان، إذ عمل مساعدًا لفابيو كانافارو.

وتمثل استقالة كابادزي بحسب موقع "sports24" صدمة لجماهير منتخب أوزبكستان، بعد أن كان البالغ من العمر 44 عامًا صاحب الفضل الأكبر في التأهل لكأس العالم.

وكان كابادزي المدير الفني لمنتخب أوزبكستان في تصفيات كأس العالم، عندما حقق 5 انتصارات مقابل 4 تعادلات دون هزيمة، لكن اسم كانافارو دفع المسؤولين إلى تعيين المدرب الإيطالي بدلًا منه.

رسالة مؤثرة

وجه كابادزي رسالة خاصة إلى جماهير أوزبكستان عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب المدرب الذي أصبح قريبًا من خلافة باتريك كلويفيرت في منتخب إندونيسيا: "انتهت مسيرتي مع المنتخب الوطني.. أفتخر بكوني جزءًا من هذا الفريق، وأتمنى له حظًا سعيدًا في المنافسات المقبلة".

مفاجأة كانافارو

اختار كانافارو في مفاجأة جديدة أن يستقدم مواطنه كارلو ألبرتو بيرتوني إلى الجهاز الفني لمنتخب أوزبكستان.

وينضم بيرتوني من نادي بونيودكور الأوزبكي، إذ فضل كانافارو أن يستعين بمحلل أداء يعرف اللاعبين جيدًا بحسب ما ذكر موقع Championat.asia، مع الإشارة إلى أنه سيبدأ المهمة ضد مصر.

تصريح قبل لقاء منتخب مصر

نقل موقع "zamin" الأوزبكي تصريحات لفابيو كانافارو قبل مواجهة منتخب مصر في الدورة الودية.

وقال كانافارو في رسالة خاصة إلى لاعبيه: "التأهل إلى كأس العالم لا يعني نهاية مشوارنا.. في هذه البطولة يجب على كل لاعب أن يظهر إمكانياته وأن يرفع من روحه القتالية من أجل أوزبكستان".

يشار إلى أن قائمة أوزبكستان تضم عددًا من اللاعبين المعروفين حول العالم، يتقدمهم عبد القادر خوسانوف من مانشستر سيتي وإلدور شومورودوف من إسطنبول باشاك شهير.