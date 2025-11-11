المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

- -
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

1 0
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

2 1
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

0 0
15:30
بنما

بنما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

أبرزها مفاجأة كانافارو.. 4 أخبار من معسكر منتخب أوزبكستان قبل لقاء مصر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

03:14 م 11/11/2025
اوزبكستان

منتخب أوزبكستان

أفردت الصحف الرياضية في أوزبكستان، مساحة خاصة، من أجل الحديث عن استعدادات منتخب المدرب الإيطالي فابيو كانافارو لمواجهة مصر وديًا.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية تقام بالإمارات هذا الشهر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

ويلتقي المنتخبان المصري والأوزبكي وجهًا لوجه، وكذلك إيران ضد كاب فيردي، على أن يواجه الفائزان بعضهما البعض، والخاسران أيضًا.

معسكر منتخب أوزبكستان قبل لقاء مصر

وصلت بعثة منتخب أوزبكستان إلى الإمارات استعدادًا لخوض الدورة الودية.

وتحمل الدورة أهمية خاصة بالنسبة إلى منتخب أوزبكستان الذي يطمح لتقديم صورة مشرفة في الظهور الأول على الإطلاق في منافسات كأس العالم 2026.

ويأمل المنتخب الأوزبكي في اندماج كانافارو بشكل أسرع مع اللاعبين، إذ خاض مباراتين وديتين فقط منذ وصوله، خسر خلالها ضد أوروجواي وهزم الكويت.

وفيما يلي أبرز 4 أخبار من معسكر منتخب أوزبكستان قبل لقاء مصر..

استقالة صادمة

أعلن تيمور كابادزي استقالته من منصبه الأخير في منتخب أوزبكستان، إذ عمل مساعدًا لفابيو كانافارو.

وتمثل استقالة كابادزي بحسب موقع "sports24" صدمة لجماهير منتخب أوزبكستان، بعد أن كان البالغ من العمر 44 عامًا صاحب الفضل الأكبر في التأهل لكأس العالم.

وكان كابادزي المدير الفني لمنتخب أوزبكستان في تصفيات كأس العالم، عندما حقق 5 انتصارات مقابل 4 تعادلات دون هزيمة، لكن اسم كانافارو دفع المسؤولين إلى تعيين المدرب الإيطالي بدلًا منه.

رسالة مؤثرة

وجه كابادزي رسالة خاصة إلى جماهير أوزبكستان عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب المدرب الذي أصبح قريبًا من خلافة باتريك كلويفيرت في منتخب إندونيسيا: "انتهت مسيرتي مع المنتخب الوطني.. أفتخر بكوني جزءًا من هذا الفريق، وأتمنى له حظًا سعيدًا في المنافسات المقبلة".

مفاجأة كانافارو

اختار كانافارو في مفاجأة جديدة أن يستقدم مواطنه كارلو ألبرتو بيرتوني إلى الجهاز الفني لمنتخب أوزبكستان.

وينضم بيرتوني من نادي بونيودكور الأوزبكي، إذ فضل كانافارو أن يستعين بمحلل أداء يعرف اللاعبين جيدًا بحسب ما ذكر موقع Championat.asia، مع الإشارة إلى أنه سيبدأ المهمة ضد مصر.

تصريح قبل لقاء منتخب مصر

نقل موقع "zamin" الأوزبكي تصريحات لفابيو كانافارو قبل مواجهة منتخب مصر في الدورة الودية.

وقال كانافارو في رسالة خاصة إلى لاعبيه: "التأهل إلى كأس العالم لا يعني نهاية مشوارنا.. في هذه البطولة يجب على كل لاعب أن يظهر إمكانياته وأن يرفع من روحه القتالية من أجل أوزبكستان".

يشار إلى أن قائمة أوزبكستان تضم عددًا من اللاعبين المعروفين حول العالم، يتقدمهم عبد القادر خوسانوف من مانشستر سيتي وإلدور شومورودوف من إسطنبول باشاك شهير.

منتخب مصر أوزبكستان فابيو كانافارو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg