كلام فى الكورة
علي ماهر: سعادتي بالغة بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا لصفوف منتخبي مصر الأول والثاني

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:31 م 11/11/2025
علي ماهر

علي ماهر

علق علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، على انضمام 7 من لاعبي فريقه إلى منتخبي مصر الأول والثاني في التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

منتخب مصر يجري حاليا تحضيراته للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، إذ يخوض مباراتين وديتين في الإمارات هذا الشهر الأولى أمام أوزبكستان، والثانية أمام إيران أو كاب فيردي.

بينما يستعد المنتخب الثاني للمشاركة في كأس العرب 2025، التي تقام في قطر خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر، بخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري في القاهرة.

ونشر المركز الإعلامي لنادي سيراميكا بيانا قال فيه: "عبر علي ماهر، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته البالغة بانضمام 7 لاعبين من فريقه، لصفوف المنتخب".

حلمي طولان يضم ثلاثيا جديدا لقائمة منتخب مصر الثاني

وضم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا ضمن القائمة التي من المقرر أن تخوض الدورة الودية الدولية، في الإمارات.

بينما وقع اختيار حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، على 6 لاعبين من سيراميكا، وهم حارس المرمى محمد بسام، والظهير الأيمن أحمد هاني، وقلب الدفاع رجب نبيل، والظهير الأيسر كريم الدبيس، ولاعب الوسط عمرو السولية، بجانب الجناح الأيسر إسلام عيسى.

وأكد علي ماهر أن "الاختيارات جاءت تتويجا لجهد كبير يعكس نجاح منظومة سيراميكا كليوباترا والعمل بشكل مؤسسي، يوفر سبل الدعم، للجهاز الفني واللاعبين، ما انعكس بشكل إيجابي على مشوار الفريق في الدوري، والذي الفريق حاليا".

وأتم ماهر أن لديه ثقة كبيرة في قدرة لاعبيه على تقديم مستويات قوية مع المنتخب، وتثبيت أقدامهم كلاعبين مؤثرين قادرين على صنع الفارق.

جدول مباريات اليوم 

منتخب مصر سيراميكا كليوباترا علي ماهر

