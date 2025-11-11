المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
اللقاء يتجدد بعد 16 عاما.. ذكريات حزينة تطارد كانافارو أمام منتخب مصر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:14 م 11/11/2025
كانافارو

كانافارو وأبو تريكة من مباراة مصر وإيطاليا في 2009

يتجدد لقاء الإيطالي فابيو كانافارو مع منتخب مصر بعد 16 عامًا من المواجهة الشهيرة بينهما في منافسات كأس القارات.

ويستعد كانافارو لمواجهة منتخب مصر لأول مرة في مسيرته التدريبية مع كرة القدم، بعد أن عاش صاحب الـ52 عامًا أمسية صعبة أمام المنتخب ذاته في ملعب إليس بارك في جوهانسبرج في 18 يونيو 2009.

كانافارو يواجه منتخب مصر مجددا

التقى كانافارو منتخب مصر عام 2009 عندما كان قائدًا لمنتخب إيطاليا تحت قيادة المدرب المخضرم مارشيلو ليبي.

ويعود كانافارو لمواجهة منتخب مصر مرة أخرى، الجمعة المقبل 14 نوفمبر، لكن كمدرب، إذ يشغل في الوقت الحالي منصب المدير الفني لمنتخب أوزبكستان.

ويشارك منتخب مصر في دورة ودية دولية بالإمارات بين 13 و18 نوفمبر، إلى جانب أوزبكستان وإيران وكاب فيردي، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط. 

 

مصر تهزم إيطاليا

يتمنى كانافارو ألا يتذكر ما عاشه أمام منتخب مصر قبل 16 عامًا في منافسات كأس القارات.

والتقى المنتخبان المصري والإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس القارات 2009 في مباراة كانت التوقعات تصب فيها لصالح فريق ليبي، رغمًا عن أداء رفاق حسن شحاتة التاريخي في لقاء الخسارة (4-3) أمام البرازيل.

وحمل كانافارو شارة قيادة منتخب إيطاليا ضد مصر، إذ ظهر أساسيًا إلى جانب عدد من اللاعبين المخضرمين المتوجين مع ليبي نفسه بكأس العالم 2006.

وعانى كانافارو أمام محاولات المنتخب المصري الهجومية، لتستقبل شباك الحارس جيانلويجي بوفون هدفًا لا ينسى من رأسية محمد حمص في الدقيقة 90 بعد عرضية متقنة أرسلها محمد أبو تريكة من ركلة ركنية.

وقدم منتخب مصر مباراة دفاعية مثالية أمام هجوم إيطاليا، مع تألق الحارس عصام الحضري الذي حافظ على نظافة شباكه، ليتفوق المصريون (1-0).

ذكريات حزينة لن ينساها كانافارو

لا يمكن لكانافارو أن ينسى ما حدث في لقاء منتخب مصر وإيطاليا، لأنه لا يتعلق فقط بمجرد مباراة كرة قدم.

وصبت الجماهير الإيطالية غضبها على كانافارو الذي تحمل في تصريحاته مسؤولية هدف منتخب مصر، إذ مرت العرضية فوقه قبل أن تصل لرأس حمص، فيما دافع عنه ليبي، مؤكدًا أن الخطأ مشترك بين جميع اللاعبين.

وقال كانافارو، ردًا على انتقادات الجماهير الإيطالية: "قصص أعمار اللاعبين أصبحت موضة.. مكاني مفتوح للجميع لكن ليبي هو من يقرر، وأنا لست هنا لأنني رفعت كأس العالم في 2006، لكنني أعتقد أن اللاعبين الحاليين هم أفضل من يمكنهم تمثيل إيطاليا".

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، علم كانافارو بخبر وفاة جده بعد دقائق قليلة من نهاية مباراة مصر وإيطاليا. 

وسمح ليبي لكانافارو بمغادرة المعسكر من أجل الوقوف إلى جانب عائلته في إيطاليا، لكن اللاعب الذي كان في سن الـ36 رفض ذلك، حيث أصر على خوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات، ما شهد نهاية حزينة بالخسارة (3-0) أمام البرازيل.

وبعد كأس القارات، خاض كانافارو 10 مباريات دولية مع منتخب إيطاليا قبل أن يعتزل كرة القدم دوليًا بالتزامن مع توديع كأس العالم 2010 من دور المجموعات.

 

منتخب مصر إيطاليا فابيو كانافارو

