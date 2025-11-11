أعلن منتخب مصر الأول مساء اليوم الثلاثاء، عن 7 غيابات عن المعسكر الحالي المقام في الإمارات.

وأشار المركز الإعلامي لمنتخب مصر إلى أن هناك 7 لاعبين تعرضوا للإصابة وتم استبعادهم من المعسكر الحالي وهم: "محمود حسن تريزيجيه، محمد عبد المنعم، مصطفي فتحي، إبراهيم عادل، مهند لاشين، أحمد عيد وعمرو الجزار".

ويلعب منتخب مصر في بطولة كأس العين الودية الدولية، التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى الثلاثاء، وذلك بمشاركة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

ويلعب الفراعنة مع أوزبكستان، في نصف نهائي البطولة الودية يوم الجمعة المقبل في السابعة مساءً، على ملعب هزاع بن زايد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من المباراة الأخرى بين إيران وكاب فيردي، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

بينما تقام مباراة المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين من نصف النهائي يوم الإثنين.

وتأتي تلك البطولة الودية في إطار استعدادات مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر حتى 18 يناير.