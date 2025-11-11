المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
Advertisement
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

0 2
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

1 0
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

2 1
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

6 1
15:30
بنما

بنما

تريزيجيه في مقدمتهم.. الإصابة تبعد 7 لاعبين عن منتخب مصر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:34 م 11/11/2025
محمد صلاح - تريزيجيه

تريزيجيه - لاعب منتخب مصر

المصور: اسامه عبد النبي

أعلن منتخب مصر الأول مساء اليوم الثلاثاء، عن 7 غيابات عن المعسكر الحالي المقام في الإمارات.

وأشار المركز الإعلامي لمنتخب مصر إلى أن هناك 7 لاعبين تعرضوا للإصابة وتم استبعادهم من المعسكر الحالي وهم: "محمود حسن تريزيجيه، محمد عبد المنعم، مصطفي فتحي، إبراهيم عادل، مهند لاشين، أحمد عيد وعمرو الجزار".

ويلعب منتخب مصر في بطولة كأس العين الودية الدولية، التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى الثلاثاء، وذلك بمشاركة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

ويلعب الفراعنة مع أوزبكستان، في نصف نهائي البطولة الودية يوم الجمعة المقبل في السابعة مساءً، على ملعب هزاع بن زايد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من المباراة الأخرى بين إيران وكاب فيردي، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

بينما تقام مباراة المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين من نصف النهائي يوم الإثنين.

وتأتي تلك البطولة الودية في إطار استعدادات مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

منتخب مصر حسام حسن تريزيجيه دورة الإمارات الودية

