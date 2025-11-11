أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب العين بالإمارات استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديًا، ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا نهاية العام الجاري.

ويشارك منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية التي تستضيفها خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر بمدينة دبي، ضمن تحضيراته لمنافسات كأس أمم أفريقيا في نهاية العام الجاري.

منتخب مصر يواصل تحضيراته

استهل منتخب مصر تدريباته الجماعية، بأداء إحماءات بدنية ثم جمل فنية، بالإضافة إلى مناورة في نهاية المران، قبل التدرب على التسديد على المرمى.

وشهد المران مشاركة، أحمد الشناوي ومحمد صبحي ومصطفي شوبير، ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد فتوح ورامي ربيعة وخالد صبحي وحسام عبد المجيد، ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد شحاتة ومحمود صابر، ومروان عثمان وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد صلاح وأسامه فيصل وصلاح محسن ومصطفي محمد.

وخاض الثنائي محمد الشناوي ومحمد إسماعيل تدريبات استشفائية، من أجل اكتمال جاهزيتهم للمشاركة مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وتواجد في مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

كان قد انضم محمد صلاح، إلى معسكر منتخب مصر اليوم الثلاثاء، بعد أن وصل إلى دبي أمس عبر طائرة خاصة وفرها له ناديه ليفربول.