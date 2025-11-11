المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بمشاركة محمد صلاح.. منتخب مصر يواصل استعداداته لبطولة دبي الودية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:30 م 11/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب العين بالإمارات استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديًا، ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا نهاية العام الجاري.

ويشارك منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية التي تستضيفها خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر بمدينة دبي، ضمن تحضيراته لمنافسات كأس أمم أفريقيا في نهاية العام الجاري.

منتخب مصر يواصل تحضيراته

استهل منتخب مصر تدريباته الجماعية، بأداء إحماءات بدنية ثم جمل فنية، بالإضافة إلى مناورة في نهاية المران، قبل التدرب على التسديد على المرمى.

وشهد المران مشاركة، أحمد الشناوي ومحمد صبحي ومصطفي شوبير، ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد فتوح ورامي ربيعة وخالد صبحي وحسام عبد المجيد، ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد شحاتة ومحمود صابر، ومروان عثمان وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد صلاح وأسامه فيصل وصلاح محسن ومصطفي محمد.

وخاض الثنائي محمد الشناوي ومحمد إسماعيل تدريبات استشفائية، من أجل اكتمال جاهزيتهم للمشاركة مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وتواجد في مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

كان قد انضم محمد صلاح، إلى معسكر منتخب مصر اليوم الثلاثاء، بعد أن وصل إلى دبي أمس عبر طائرة خاصة وفرها له ناديه ليفربول.

منتخب مصر محمد صلاح الاتحاد المصري لكرة القدم بطولة دبي

