كلام فى الكورة
استبعاد لوكا زيدان من معسكر منتخب الجزائر للإصابة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:55 م 12/11/2025
لوكا زيدان

لوكا زيدان

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن استبعاد حارس المرمى لوكا زيدان من معسكر "محاربو الصحراء" للإصابة.

منتخب الجزائر يخوض مباراتين وديتين أمام زيمبابوي والسعودية في التوقف الدولي الحالي، استعدادا لاستحقاقاته المقبلة.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "سيغيب الحارس لوكا زيدان عن المبارتين الوديتين أمام زيمبابوي والسعودية، المقررتين يومي 13 و 18 نوفمبر، بسبب إصابة في العضلة الضامة تعرض لها مع ناديه غرناطة الإسباني".

وأضاف الاتحاد أنه تم السماح لزيدان بمغادرة المعسكر، ولتعويضه استُدعى زكرياء بوحلفاية حارس النادي الرياضي القسنطيني الجزائري.

جدير بالذكر أن لوكا هو نجل زين الدين زيدان نجم فرنسا السابق، وانضم إلى منتخب الجزائر التي تعود لها أصول والده في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي.

وشارك صاحب الـ27 عاما في مباراة واحدة مع "الخُضر" كانت أمام أوغندا في ختام تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

وتجدر الإشارة إلى فريق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يستعد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 بين ديسمبر ويناير المقبلين، كما ضمن تأهله لمونديال 2026 الذي يقام في صيف العام القادم.

منتخب الجزائر كأس أمم أفريقيا لوكا زيدان

