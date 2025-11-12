أشاد النجم الفرنسي كيليان مبابي بزميله في المنتخب الفرنسي، ريان شرقي، بعد الأداء الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة فطرية واستثنائية.

وقال مبابي في تصريحاته صحفية: "إنه موهبة خاصة؛ يمتلك فطرية وهو يستغلها جيدًا. إنه لاعب موهوب بالفطرة واستثنائي، اندمج بشكل رائع مع المجموعة وفي مانشستر سيتي، وهذا ليس بالأمر السهل. آمل أن يواصل على هذا المنوال، وأن يكون بنفس المستوى الذي كان عليه في مانشستر سيتي".

كما تحدث مبابي عن زميله نجولو كانتي، مشيدًا بإسهاماته داخل أرض الملعب، قائلاً: "عندما تمتلك نجولو كانتي فأنت تمتلك لاعبًا إضافيًا في فريقك".

وتأتي تصريحات قائد منتخب فرنسا قبل المواجهات الدولية المقبلة، حيث يسعى "الديوك" لمواصلة عروضهم القوية على المستويين القاري والدولي.