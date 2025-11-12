المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
18:45
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

مبابي يشيد بشرقي وكانتي: موهبة استثنائية ولاعب إضافي في الفريق

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:41 م 12/11/2025
مبابي

مبابي

أشاد النجم الفرنسي كيليان مبابي بزميله في المنتخب الفرنسي، ريان شرقي، بعد الأداء الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة فطرية واستثنائية.

وقال مبابي في تصريحاته صحفية: "إنه موهبة خاصة؛ يمتلك فطرية وهو يستغلها جيدًا. إنه لاعب موهوب بالفطرة واستثنائي، اندمج بشكل رائع مع المجموعة وفي مانشستر سيتي، وهذا ليس بالأمر السهل. آمل أن يواصل على هذا المنوال، وأن يكون بنفس المستوى الذي كان عليه في مانشستر سيتي".

كما تحدث مبابي عن زميله نجولو كانتي، مشيدًا بإسهاماته داخل أرض الملعب، قائلاً: "عندما تمتلك نجولو كانتي فأنت تمتلك لاعبًا إضافيًا في فريقك".

وتأتي تصريحات قائد منتخب فرنسا قبل المواجهات الدولية المقبلة، حيث يسعى "الديوك" لمواصلة عروضهم القوية على المستويين القاري والدولي.

ريال مدريد فرنسا مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg