توخيل: راشفورد في وضع جيد.. ولا أفكر في كأس العالم الآن

أكد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أنه لا يشعر بالقلق بشأن حالة ماركوس راشفورد الذهنية مع اقتراب نهاية إعارته من برشلونة واقتراب موعد كأس العالم، مشيرًا إلى أن كل ما يُثار حول ذلك مجرد تكهنات.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "لا، لست قلقًا، لأنه مجرد تكهنات بحتة ونظريات فقط. نحن الآن في نوفمبر، وهو في وضع جيد. هو معنا في المنتخب لأنه يستحق ذلك".

وأضاف: "يحتاج لإثبات نفسه في برشلونة كل ثلاثة أيام، وهذا مفيد لنا، كما يحتاج لإثبات نفسه في معسكرات المنتخب، وهذا أمر طبيعي وصحيح لاستخراج أفضل ما لديه، وما زال أمامنا وقت طويل".

واختتم مدرب إنجلترا حديثه قائلًا: "ذهني ليس منصبًا على كأس العالم ولا على نهاية الموسم. سنتعامل مع كل شيء عند حدوثه، وهو الآن في مكان جيد. إنه تنافسي، ولهذا السبب هو هنا، ويحتاج لإثبات نفسه في المباراتين القادمتين".