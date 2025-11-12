المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
18:45
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

توخيل: راشفورد في وضع جيد.. ولا أفكر في كأس العالم الآن

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:00 م 12/11/2025
توخيل

توخيل

أكد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أنه لا يشعر بالقلق بشأن حالة ماركوس راشفورد الذهنية مع اقتراب نهاية إعارته من برشلونة واقتراب موعد كأس العالم، مشيرًا إلى أن كل ما يُثار حول ذلك مجرد تكهنات.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "لا، لست قلقًا، لأنه مجرد تكهنات بحتة ونظريات فقط. نحن الآن في نوفمبر، وهو في وضع جيد. هو معنا في المنتخب لأنه يستحق ذلك".

وأضاف: "يحتاج لإثبات نفسه في برشلونة كل ثلاثة أيام، وهذا مفيد لنا، كما يحتاج لإثبات نفسه في معسكرات المنتخب، وهذا أمر طبيعي وصحيح لاستخراج أفضل ما لديه، وما زال أمامنا وقت طويل".

واختتم مدرب إنجلترا حديثه قائلًا: "ذهني ليس منصبًا على كأس العالم ولا على نهاية الموسم. سنتعامل مع كل شيء عند حدوثه، وهو الآن في مكان جيد. إنه تنافسي، ولهذا السبب هو هنا، ويحتاج لإثبات نفسه في المباراتين القادمتين".

الدوري الإنجليزي إنجلترا توخيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg