يبدأ منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن مشواره في دورة الإمارات الدولية الودية بمواجهة أوزبكستان يوم الجمعة المقبل.

ويخوض منتخب مصر تلك الدورة الودية في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشارك منتخب مصر في البطولة الودية بالإمارات كأس بمشاركة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

ويلعب الفراعنة مع أوزبكستان، في نصف نهائي البطولة الودية يوم الجمعة المقبل في السادسة مساء على ملعب هزاع بن زايد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من المباراة الأخرى بين إيران وكاب فيردي يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري بعض المعلومات والحقائق عن أوزبكستان:

- تأسس الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم عام 1946 لكنه ظل تحت مظلة الاتحاد السوفيتي حتى استقلال البلاد عام 1992 وانضم للاتحاد الأسيوي 1993 والاتحاد الدولي 1994.

- منتخب أوزبكستان يلقب بـ "الذئاب البيضاء"، ويحتل المركز الخامس أسيويا والـ55 عالميا وفقاً لتصنيف شهر نوفمبر الجاري.

- سيشارك منتخب أوزبكستان لأول مرة في تاريخه بنهائيات كأس العالم 2026.

- لعبت أوزبكستان 16 مباراة طوال مشوار تصفيات المونديال وحققت 10 انتصارات و5 تعادلات وتلقى خسارة واحدة وسجل 27 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفاً

- تصدر القائد إلدور شومورودوف قائمة الهدافين لأوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال برصيد 5 أهداف يليه الثنائي أبوسبك فايزولاييف وأوستون أورونوف برصيد 4 أهداف.

- يتولى تدريب منتخب أوزبكستان الأسطورة الإيطالية فابيو كانافارو (52 عاما) منذ 6 أكتوبر الماضي في عقد يمتد لعامين وذلك خلفا للمدرب الوطني تيمور كابادزه الذي قاد المنتخب لبلوغ نهائيات كأس العالم لأول مرة.

- قاد كانافارو المنتخب الأوزبكي في مباراتين فاز في الأولى على الكويت (2-0) بتاريخ 9 أكتوبر، ثم خسر أمام أوروجواي (2-1) بتاريخ 13 من نفس الشهر.

- تضم قائمة منتخب أوزبكستان 26 لاعبا منهم 10 محترفين بواقع 4 في الولايات المتحدة، 3 في إيران، 2 في تركيا ولاعب واحد في إنجلترا.

- القيمة السوقية لقائمة منتخب أوزبكستان 63.55 مليون يورو وأغلى اللاعبين عبد القادر خوسانوف الذي يزامل عمر مرموش في مانشستر سيتي (35 مليون يورو)، وقد يغيب المدافع عن لقاء مصر بداعي الإصابة ومن بعده إلدور شومورودوف مهاجم باشاك شهير التركي وقائد الفريق (5 مليون يورو).

- متوسط الأعمار في أوزبكستان 27 سنة و7 أشهر وأكبر اللاعبين الظهير الأيسر فاروق سيفايف (34 سنة).

- لم يحقق المنتخب الأوزبكي أي إنجاز يُذكر على المستوى القاري خلال 8 مشاركات له في كأس أسيا بعد استقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي باستثناء حصوله المركز الرابع في نسخة 2011 التي أقيمت في قطر بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية (2- 3).