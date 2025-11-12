المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل تونس ضد موريتانيا.. بن رمضان أساسيًا والجزيري على دكة البدلاء

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:59 م 12/11/2025
بن رمضان

منتخب تونس - محمد علي بن رمضان

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيلة الرسمية لمواجهة موريتانيا الودية، اليوم الأربعاء.

ويخوض منتخب تونس 3 مباريات ودية خلال معسكر نوفمبر الجاري أمام موريتانيا والأردن والبرازيل.

وانطلقت مباراة تونس ضد موريتانيا على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

ويشارك محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أساسيًا ضد موريتانيا، بينما يجلس سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء.

ويظهر علي معلول لاعب الصفاقسي الحالي والأهلي السابق في التشكيلة الأساسية لتونس بعد عودته لنسور قرطاج لأول مرة منذ كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في 2024.

ويستعد منتخب تونس للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة بجوار نيجيريا - أوغندا - وتنزانيا.

