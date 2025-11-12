أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيلة الرسمية لمواجهة موريتانيا الودية، اليوم الأربعاء.

ويخوض منتخب تونس 3 مباريات ودية خلال معسكر نوفمبر الجاري أمام موريتانيا والأردن والبرازيل.

وانطلقت مباراة تونس ضد موريتانيا على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

ويشارك محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أساسيًا ضد موريتانيا، بينما يجلس سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء.

ويظهر علي معلول لاعب الصفاقسي الحالي والأهلي السابق في التشكيلة الأساسية لتونس بعد عودته لنسور قرطاج لأول مرة منذ كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في 2024.

ويستعد منتخب تونس للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة بجوار نيجيريا - أوغندا - وتنزانيا.