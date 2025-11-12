أدى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مساء اليوم الأربعاء، تدريباته النهائية استعداد لمواجهة منتخب الأردن مواليد 2009 وديًا، في الرابعة مساء الغد الخميس.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة إلى أن المنتخب الوطني خاض تدريباته على الملعب الذي يستضيف المباراة في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضح أن حسين عبد اللطيف، حرص خلال المران الرئيسي على التركيز على الجوانب الفنية بعد أن شاهد اللاعبون أكثر من محاضرة بالفيديو لطريقة لعب المنتخب الأردني.

وشهد المران علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، والذي طالب اللاعبين بتحقيق الفوز.

ويلعب منتخب مصر 2009 أمام نظيره الأردني يومي الخميس والسبت، في إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.