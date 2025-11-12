المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

1 1
18:45
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن وديا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:51 م 12/11/2025
منتخب مصر 2009

منتخب مصر مواليد 2009

أدى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مساء اليوم الأربعاء، تدريباته النهائية استعداد لمواجهة منتخب الأردن مواليد 2009 وديًا، في الرابعة مساء الغد الخميس.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة إلى أن المنتخب الوطني خاض تدريباته على الملعب الذي يستضيف المباراة في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضح أن حسين عبد اللطيف، حرص خلال المران الرئيسي على التركيز على الجوانب الفنية بعد أن شاهد اللاعبون أكثر من محاضرة بالفيديو لطريقة لعب المنتخب الأردني.

وشهد المران علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، والذي طالب اللاعبين بتحقيق الفوز.

ويلعب منتخب مصر 2009 أمام نظيره الأردني يومي الخميس والسبت، في إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

مباراة ودية الأردن منتخب مصر 2009

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg