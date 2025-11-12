المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ظهور صلاح وتأهيل محمد إسماعيل.. منتخب مصر يستعد لمواجهة أوزبكستان وديا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:33 م 12/11/2025
منتخب مصر

تدريبات منتخب مصر

واصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، باستاد العين بالإمارات في إطار الاستعداد لودية أوزبكستان.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية تقام بالإمارات هذا الشهر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

ومن المقرر أن تقام ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد الدولي.

ويلتقي المنتخبان المصري والأوزبكي وجهًا لوجه، وكذلك إيران ضد كاب فيردي، على أن يواجه الفائزان بعضهما البعض، والخاسران أيضًا.

وشارك في مران منتخب مصر اليوم كل من:

"محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد "دونجا"، طاهر محمد طاهر، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد".

بينما أدى محمد إسماعيل مدافع الزمالك تدريبات استشفائية وتأهيلية.

تواجد في مران منتخب مصر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

منتخب مصر حسام حسن أوزبكستان محمد صلاح أحمد سيد زيزو مصر وأوزبكستان

