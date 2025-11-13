يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة أوزبكستان، غدًا الجمعة، في أولى المباريات الودية بكأس العين الدولية.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية بالإمارات، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

قائمة منتخب مصر في الإمارات

يخوض منتخب مصر دورة الإمارات الودية بقائمة مكونة من:

"محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد "دونجا"، طاهر محمد طاهر، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد".

موعد مباراة مصر ضد أوزبكستان

ومن المقرر أن تنطلق ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء غدٍ الجمعة على استاد هزاع بن زايد الدولي.

ويلتقي المنتخبان المصري والأوزبكي وجهًا لوجه، وكذلك إيران ضد كاب فيردي، على أن يواجه الفائزان بعضهما البعض، والخاسران أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أوزبكستان

يخوض منتخب مصر تلك البطولة الودية في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

ويمكنكم متابعة مباراة مصر وأوزبكستان غدًا الجمعة، عبر قناة أون سبورت.

كما سيتم نقل مباراة مصر وأوزبكستان عبر قناة أبوظبي الرياضية.