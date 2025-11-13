طالب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الجماهير أن تملأ مباراة الملعب الأولمبي بمدينة برشلونة والذي سيستضيف مباراة ودية بين منتخبي كتالونيا وفلسطين.

ومن المقرر أن تقام مباراة فلسطين ضد كتالونيا في برشلونة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

وقال جوارديولا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "برشلونة مدينة السلام؛ ستستضيف الثلاثاء المقبل على الملعب الأولمبي مباراة بين منتخب كتالونيا ومنتخب فلسطين".

وأضاف: "إنها أكثر من مجرد مباراة، إنها صرخة تضامن تكريمًا لأكثر من 400 رياضي مات في غزة.. دعونا نملأ الملعب".

وسيتم التبرع بجميع عائدات تذاكر المباراة للمساعدات الإنسانية والمشاريع المجتمعية في فلسطين.

ويعد منتخب كتالونيا غير معترف به من قبل اتحادي "فيفا" أو "اليويفا"، وبالتالي لا يتمكن من اللعب في البطولات الكبرى.