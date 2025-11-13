المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

دعم لا يتوقف.. جوارديولا يروج لمباراة فلسطين ضد كتالونيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:47 م 13/11/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا

طالب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الجماهير أن تملأ مباراة الملعب الأولمبي بمدينة برشلونة والذي سيستضيف مباراة ودية بين منتخبي كتالونيا وفلسطين.

ومن المقرر أن تقام مباراة فلسطين ضد كتالونيا في برشلونة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

وقال جوارديولا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "برشلونة مدينة السلام؛ ستستضيف الثلاثاء المقبل على الملعب الأولمبي مباراة بين منتخب كتالونيا ومنتخب فلسطين".

وأضاف: "إنها أكثر من مجرد مباراة، إنها صرخة تضامن تكريمًا لأكثر من 400 رياضي مات في غزة.. دعونا نملأ الملعب".

وسيتم التبرع بجميع عائدات تذاكر المباراة للمساعدات الإنسانية والمشاريع المجتمعية في فلسطين.

ويعد منتخب كتالونيا غير معترف به من قبل اتحادي "فيفا" أو "اليويفا"، وبالتالي لا يتمكن من اللعب في البطولات الكبرى.

 

مانشستر سيتي بيب جوارديولا منتخب فلسطين منتخب كتالونيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

