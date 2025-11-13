فاز منتخب الجزائر على نظيره زيمبابوي بنتيجة 3-1 في اللقاء الودي الذي أقيم، اليوم الخميس.

وأقيمت ودية الجزائر وزيمبابوي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

وجاءت هذه الودية في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

بونجاح يسجل ويصنع

وتقدمت الجزائر مبكرا في الدقيقة 14 عن طريق المخضرم بغداد بونجاح مستغلا تمريرة زميله محمد عمورة.

ورد بونجاح الهدية لزميله في الدقيقة 41، حيث استفاد عمورة لاعب فولفسبورج الألماني من تمريرة بغداد ليسجل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل جوين حجام مدافع يانج بويز السويسري الهدف الثالث للجزائر.

وسجل تاواندا شيريوا هدف زيمبابوي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

ويستعد منتخب الجزائر لودية أخرى على نفس الملعب يوم الثلاثاء المقبل ضد المنتخب السعودي، الذي بدوره يلعب غدا أمام كوت ديفوار.

ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا رفقة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.

أما المنتخب الزيمبابوي فيتواجد برفقة منتخبات مصر وأنجولا وجنوب أفريقيا في المجموعة الثانية.