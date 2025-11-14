المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بداية الاستعداد لأمم أفريقيا.. منتخب مصر في اختبار ودي مع أوزبكستان

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:44 ص 14/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

يستعد منتخبنا الوطني الأول بقيادة حسام حسن، لمواجهة تاريخية أمام منتخب أوزبكستان في اللقاء الودي الذي سيقام ضمن بطولة "كأس العين الدولية".

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية بالإمارات، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

ومن المقرر أن تنطلق ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء غدٍ الجمعة على استاد هزاع بن زايد الدولي.

وينتظر منتخب إيران الفائز من مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان وذلك لمواجهته في المباراة النهائية، حيث انتصر المنتخب الإيراني على كاب فيردي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونفس الأمر ينتظر منتخب كاب فيردي الخاسر من مباراة مصر وأوزبكستان لمواجهته في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

مواجهة تاريخية لصلاح

وتعد هذه المباراة الأولى بين منتخب مصر وأوزبكستان، حيث لم يسبق لهما المواجهة من قبل، كما أنها المواجهة الأولى للنجم الدولي المصري محمد صلاح، ضد منتخب أوزبكستان.

لكن تعد هذه المباراة الثالثة لحسام حسن أمام منتخب أوزبكستان، حيث سبق والتقى معه في مباراتين عندما كان مدربا لمنتخب الأردن في 2012، وانتصر منتخب الأردن مباراة بنتيجة 9-8 في التصفيات المؤهلة للمونديال، وفي المواجهة الأخرى تعادل بنتيجة 1-1.

قائمة منتخب مصر في الإمارات

يخوض منتخب مصر دورة الإمارات الودية بقائمة مكونة من:

"محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد "دونجا"، طاهر محمد طاهر، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد".

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أوزبكستان

يخوض منتخب مصر تلك البطولة الودية في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

ويمكنكم متابعة مباراة مصر وأوزبكستان غدًا الجمعة، عبر قناة أون سبورت.

كما سيتم نقل مباراة مصر وأوزبكستان عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

الاستعداد لكأس الأمم

وسيخوض منتخب مصر المباريات الودية حتى يوم 21 ديسمبر المقبل، حيث ستبدأ وقتها بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، والتي ستستمر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أنجولا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية إيران مباراة ودية أوزبكستان كاب فيردي

