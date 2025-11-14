أعلن اتحاد الكرة عن حكام مباراتي منتخب مصر الثاني ضد نظيره الجزائري، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العرب.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العرب في قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

حكام مباراتي مصر والجزائر

ويدير أحمد الغندور مباراة منتخب مصر ضد الجزائر، الأولى، التي تقام اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الرابعة مساءً.

ويعاون الغندور في مباراة مصر والجزائر، مساعد أول سمير جمال، ومساعد ثان أحمد زيدان، بالإضافة إلى محمد ناصر حكم رابع.

وتُقام المباراة الأولى يوم الجمعة 14 نوفمبر في الرابعة عصرًا، ويقودها تحكيميًا أحمد الغندور حكمًا للساحة، ويعاونه سمير جمال كمساعد أول وأحمد زيدان كمساعد ثانٍ، بينما يتولى محمد ناصر مهمة الحكم الرابع.

بينما يدير حمادة القلاوي مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر، الأخرى التي ستقام في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل.

ويساعد حمادة القلاوي في مباراة مصر والجزائر، محمد مجدي سليمان كمساعد أول ومحمد عاطف الزناري كمساعد ثانٍ، فيما يكمل الطاقم الحكم الرابع هيثم عثمان.