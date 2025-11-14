المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي مصر والجزائر قبل كأس العرب

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:22 ص 14/11/2025
منتخب مصر المشارك في كأس العرب

منتخب مصر الثاني

أعلن اتحاد الكرة عن حكام مباراتي منتخب مصر الثاني ضد نظيره الجزائري، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العرب.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العرب في قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

حكام مباراتي مصر والجزائر

ويدير أحمد الغندور مباراة منتخب مصر ضد الجزائر، الأولى، التي تقام اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الرابعة مساءً.

ويعاون الغندور في مباراة مصر والجزائر، مساعد أول سمير جمال، ومساعد ثان أحمد زيدان، بالإضافة إلى محمد ناصر حكم رابع.

بينما يدير حمادة القلاوي مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر، الأخرى التي ستقام في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل.

بينما يدير حمادة القلاوي مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر، الأخرى التي ستقام في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل.

ويساعد حمادة القلاوي في مباراة مصر والجزائر، محمد مجدي سليمان كمساعد أول ومحمد عاطف الزناري كمساعد ثانٍ، فيما يكمل الطاقم الحكم الرابع هيثم عثمان.

منتخب مصر منتخب الجزائر كأس العرب

