يلتقي منتخب مصر الثاني مع نظيره منتخب الجزائر، اليوم الجمعة، في مباراة ودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، يضع الرتوش الأخيرة على استعداداته، قبل المغادرة إلى قطر للمشاركة في كأس العرب، التي تنطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد الجزائر، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد الجزائر، بقيادة أحمد الغندور، ويعاونه مساعد أول سمير جمال، ومساعد ثان أحمد زيدان، بالإضافة إلى محمد ناصر حكم رابع.

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد الجزائر، عبر قناة أون سبورت 2، بحلول الرابعة مساءً.

ومن المقرر أن يلتقي مصر والجزائر مرة أخرى، يوم الإثنين المقبل، في مباراة ودية تقام أيضًا على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال أيام 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، حيث يقع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب الإمارات والأردن، والكويت أو موريتانيا.