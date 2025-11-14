المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
15:00
مصر

مصر

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

- -
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر استعدادا لكأس العرب

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:34 ص 14/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

يلتقي منتخب مصر الثاني مع نظيره منتخب الجزائر، اليوم الجمعة، في مباراة ودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، يضع الرتوش الأخيرة على استعداداته، قبل المغادرة إلى قطر للمشاركة في كأس العرب، التي تنطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد الجزائر، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد الجزائر، بقيادة أحمد الغندور، ويعاونه مساعد أول سمير جمال، ومساعد ثان أحمد زيدان، بالإضافة إلى محمد ناصر حكم رابع.

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد الجزائر، عبر قناة أون سبورت 2، بحلول الرابعة مساءً.

ومن المقرر أن يلتقي مصر والجزائر مرة أخرى، يوم الإثنين المقبل، في مباراة ودية تقام أيضًا على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال أيام 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، حيث يقع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب الإمارات والأردن، والكويت أو موريتانيا.

مباراة مصر- ب القادمة
منتخب مصر منتخب الجزائر كأس العرب مباراة مصر والجزائر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg