أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني ، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب الجزائر، اليوم الجمعة، في مباراة ودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، يضع الرتوش الأخيرة على استعداداته، قبل المغادرة إلى قطر للمشاركة في كأس العرب، التي تنطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل.

تشكيل منتخب مصر الثاني

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة الجزائر، التي تنطلق بحلول الرابعة عصر اليوم، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد هاني، محمود الونش، عمر فايد، يحيى زكريا.

الوسط: أكرم توفيق، محمد النني، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: إسلام عيسى، مصطفى سعد، محمد شريف.

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمد عواد، محمد بسام، كريم العراقي، كريم الدبيس، هادي رياض، رجب نبيل، كريم فؤاد، محمد عادل، محمد مسعد، أحمد ياسر ريان، حسام حسن، إسلام سمير وغنام محمد.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر، بقيادة أحمد الغندور، ويعاونه مساعد أول سمير جمال، ومساعد ثان أحمد زيدان، بالإضافة إلى محمد ناصر حكم رابع.

ومن المقرر أن يلتقي مصر والجزائر مرة أخرى، يوم الإثنين المقبل، في مباراة ودية تقام على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال أيام 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، حيث يقع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب الإمارات والأردن، والكويت أو موريتانيا.