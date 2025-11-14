المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

0 0
15:00
مصر

مصر

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

- -
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

شريف يقود الهجوم.. تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة الجزائر وديا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:40 م 14/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني ، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب الجزائر، اليوم الجمعة، في مباراة ودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، يضع الرتوش الأخيرة على استعداداته، قبل المغادرة إلى قطر للمشاركة في كأس العرب، التي تنطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل.

تشكيل منتخب مصر الثاني

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة الجزائر، التي تنطلق بحلول الرابعة عصر اليوم، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد هاني، محمود الونش، عمر فايد، يحيى زكريا.

الوسط: أكرم توفيق، محمد النني، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: إسلام عيسى، مصطفى سعد، محمد شريف.

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمد عواد، محمد بسام، كريم العراقي، كريم الدبيس، هادي رياض، رجب نبيل، كريم فؤاد، محمد عادل، محمد مسعد، أحمد ياسر ريان، حسام حسن، إسلام سمير وغنام محمد.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر، بقيادة أحمد الغندور، ويعاونه مساعد أول سمير جمال، ومساعد ثان أحمد زيدان، بالإضافة إلى محمد ناصر حكم رابع.

ومن المقرر أن يلتقي مصر والجزائر مرة أخرى، يوم الإثنين المقبل، في مباراة ودية تقام على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال أيام 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، حيث يقع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب الإمارات والأردن، والكويت أو موريتانيا.

مباراة مصر- ب القادمة
منتخب مصر منتخب الجزائر كأس العرب مباراة مصر والجزائر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg