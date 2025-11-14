زوار "يلا كورة" الكرام تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة للمباراة الودية التي ستجمع منتخب مصر الثاني مع الجزائر، اليوم الجمعة.

وانطلقت مباراة مصر ضد الجزائر على استاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

ومن المقرر أن يلتقي مصر والجزائر مرة أخرى في المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل.

وسيشارك منتخب مصر بقيادة حلمي طولان ببطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، حيث يقع في المجموعة الأولى، إلى جانب الإمارات والأردن، والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.

ودخل منتخب مصر مباراة الجزائر بتشكيلة مكونة من: "

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد هاني، محمود الونش، عمر فايد، يحيى زكريا.

الوسط: أكرم توفيق، محمد النني، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: إسلام عيسى، مصطفى سعد، محمد شريف.

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمد عواد، محمد بسام، كريم العراقي، كريم الدبيس، هادي رياض، رجب نبيل، كريم فؤاد، محمد عادل، محمد مسعد، أحمد ياسر ريان، حسام حسن، إسلام سمير وغنام محمد.

تابعوا معنا أحداث المباراة:

بدأ اللقاء بشكل متوازن بين المنتخبين مع استحواذ نسبي للجزائر على مجريات اللقاء.

وشهدت الدقيقة السادسة فرصة خطيرة للجزائر بعد تسديدة من عادل بولبينة ولكن اصطدمت في العارضة.

وأطلق مصطفى سعد تسديدة قوية في الدقيقة 27 ولكن ذهبت بجوار القائم إلى خارج الملعب.