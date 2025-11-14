منتخب السعودية يهزم كوت ديفوار وديًا

حقق منتخب السعودية الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 1-0 في المواجهة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت ودية السعودية ضد كوت ديفوار على ملعب "الإنماء" بجدة في إطار استعداد المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وسجل الهدف الوحيد صالح أبو الشامات لاعب أهلي جدة في الدقيقة 8، مستغلا خطأ دفاعي من المنتخب الإيفواري.

ويلعب منتخب السعودية، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب، خلال شهر ديسمبر المقبل بقطر، ودية أخرى يوم الثلاثاء في الرياض مع الجزائر.

ويستعد منتخب كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب والتي ستنطلق يوم 21 ديسمبر المقبل.

وفي لقاء ودي آخر، فاز منتخب جزر القمر لكرة القدم على ناميبيا بهدف دون رد سجله ريمي فيتا في الدقيقة 85.

ويستعد منتخب جزر القمر لمواجهة منتخب اليمن في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب التي تقام في قطر الشهر المقبل.