مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 2
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
(3 - 4)
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

3 2
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

منتخب السعودية يهزم كوت ديفوار وديًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:05 م 14/11/2025
السعودية ضد كوت ديفوار

السعودية ضد كوت ديفوار

حقق منتخب السعودية الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 1-0 في المواجهة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت ودية السعودية ضد كوت ديفوار على ملعب "الإنماء" بجدة في إطار استعداد المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وسجل الهدف الوحيد صالح أبو الشامات لاعب أهلي جدة في الدقيقة 8، مستغلا خطأ دفاعي من المنتخب الإيفواري.

ويلعب منتخب السعودية، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب، خلال شهر ديسمبر المقبل بقطر، ودية أخرى يوم الثلاثاء في الرياض مع الجزائر.

ويستعد منتخب كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب والتي ستنطلق يوم 21 ديسمبر المقبل.

وفي لقاء ودي آخر، فاز منتخب جزر القمر لكرة القدم على ناميبيا بهدف دون رد سجله ريمي فيتا في الدقيقة 85.

ويستعد منتخب جزر القمر لمواجهة منتخب اليمن في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب التي تقام في قطر الشهر المقبل.

 

كوت ديفوار ساحل العاج منتخب السعودية السعودية ضد كوت ديفوار

