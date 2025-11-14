منتخب مصر يختتم استعداداته قبل مواجهة أوزبكستان غدًا

تلقى منتخب مصر هزئمة مفاجئة أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، في بطولة كأس العين الدولية الودية، على ملعب "هزاع بن زايد".

وتحتضن مدينة العين بالإمارات فعاليات البطولة الودية خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران".

وسجل أوستون أورندوف هدف التقدم لصالح المنتخب الأوزبكي من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمد صبحي، خلال الدقيقة 4 من زمن اللقاء.

وجاء الهدف الثاني لصالح أوزبكستان في الدقيقة 43 بعد تمريرة بينية خلف دفاعات مصر حاول محمد هاني أن يقطعها لكن الكرة مرت منه ثم انفرد أوستون أورونوف بالمرمى وراوغ محمد صبحي ثم سدد الكرة في المرمى الخالي.

وسيخوض منتخب مصر مباراة المركز الثالث ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل.

وربما من أبرز اللقطات التي شهدتها مواجهة مصر وأوزبكستان هو إصابة أحمد سيد زيزو وخروجه متأثرًا.

كما دار حديث بين محمد صلاح قائد منتخب مصر وفابيو كانافارو مدرب أوزبكستان عقب نهاية اللقاء.