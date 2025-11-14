المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخبار نتائج المباريات

إعلان

إصابة زيزو ولقاء صلاح وكانافارو.. لقطات من مباراة مصر وأوزبكستان (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:23 م 14/11/2025
تلقى منتخب مصر هزئمة مفاجئة أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، في بطولة كأس العين الدولية الودية، على ملعب "هزاع بن زايد".

وتحتضن مدينة العين بالإمارات فعاليات البطولة الودية خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران".

وسجل أوستون أورندوف هدف التقدم لصالح المنتخب الأوزبكي من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمد صبحي، خلال الدقيقة 4 من زمن اللقاء.

وجاء الهدف الثاني لصالح أوزبكستان في الدقيقة 43 بعد تمريرة بينية خلف دفاعات مصر حاول محمد هاني أن يقطعها لكن الكرة مرت منه ثم انفرد أوستون أورونوف بالمرمى وراوغ محمد صبحي ثم سدد الكرة في المرمى الخالي.

وسيخوض منتخب مصر مباراة المركز الثالث ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل.

وربما من أبرز اللقطات التي شهدتها مواجهة مصر وأوزبكستان هو إصابة أحمد سيد زيزو وخروجه متأثرًا.

كما دار حديث بين محمد صلاح قائد منتخب مصر وفابيو كانافارو مدرب أوزبكستان عقب نهاية اللقاء.

تابع لقطات مباراة مصر وأوزبكستان من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح كانافارو كاب فيردي منتخب كاب فيردي منتخب أوزبكستان كأس العين الدولية الودية

