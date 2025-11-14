أعلن اتحاد الكرة عن تعديل موعد المباراة الودية الثانية التي ستجمع بين منتخب مصر الثاني مع الجزائر.

وخاض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مباراة ودية أولى ضد الجزائر على استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وفاز منتخب مصر على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ودية الـ5 أهداف.. منتخب مصر يحبط الجزائر بريمونتادا مثيرة استعدادًا لكأس العرب (فيديو)

ومن المقرر أن تقام مباراة ودية ثانية بين مصر والجزائر يوم الإثنين المقبل.

وتقرر تعديل موعد الودية الثانية، حيث تقام في الرابعة مساءً على استاد القاهرة بدلًا من السادسة.

وسيشارك منتخب مصر بقيادة حلمي طولان ببطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، حيث يقع في المجموعة الأولى، إلى جانب الإمارات والأردن، والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.