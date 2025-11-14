المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 2
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
(3 - 4)
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

3 2
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

1 0
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

0 0
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

0 0
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

استعدادات كأس العرب.. تعديل موعد الودية الثانية بين مصر والجزائر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:45 م 14/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

أعلن اتحاد الكرة عن تعديل موعد المباراة الودية الثانية التي ستجمع بين منتخب مصر الثاني مع الجزائر.

وخاض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مباراة ودية أولى ضد الجزائر على استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وفاز منتخب مصر على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ودية الـ5 أهداف.. منتخب مصر يحبط الجزائر بريمونتادا مثيرة استعدادًا لكأس العرب (فيديو)

ومن المقرر أن تقام مباراة ودية ثانية بين مصر والجزائر يوم الإثنين المقبل.

وتقرر تعديل موعد الودية الثانية، حيث تقام في الرابعة مساءً على استاد القاهرة بدلًا من السادسة.

وسيشارك منتخب مصر بقيادة حلمي طولان ببطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، حيث يقع في المجموعة الأولى، إلى جانب الإمارات والأردن، والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.

الجزائر مصر حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg