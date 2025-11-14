المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 2
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
(3 - 4)
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

3 2
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

1 0
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

0 0
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

0 0
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

أزمة دفاعية وابتكار حسام حسن لم ينجح.. كيف ظهر منتخب مصر أمام أوزبكستان؟ (تحليل)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:06 م 14/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تعرض منتخب مصر لخسارة صادمة أمام نظيره أوزبكستان، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات بطولة كأس العين الودية، في مواجهة ظهر خلالها الفراعنة بمستوى متواضع، لتكون بمثابة جرس إنذار داخل صفوف المنتخب الوطني، للمدير الفني حسام حسن، من أجل تصحيح الأخطاء.

ودفع حسام حسن بتشكيل مفاجئ، بقلب دفاع وحيد هو رامي ربيعة، لكنه اعتمد على ثلاثي في الخط الخلفي، بتواجد محمد هاني ومحمد حمدي رغم كونهما ظهيرين، لتتضح المشاكل الدفاعية أمام هجمات أوزبكستان سواء المرتدة أو المنظمة.

ولعب محمد شحاتة برفقة مروان عطية في خط الوسط، حيث غاب التفاهم بين الثنائي، وهو الأمر الذي استغله أوستون أورونوف في الهدف الأول، وسط غياب الجدية في الضغط كما صرح حسام حسن.

وتفوق أوستون وسط 5 لاعبين من الفراعنة، ليصل في مشهد غريب لهز شباك الحارس محمد صبحي.

وفي الهدف الثاني، ظهرت المساحة خلف محمد هاني في الجبهة اليمنى، وهي الثغرة التى عانى منها منتخب مصر طيلة الشوط الأول.

وتكررت الأزمة الدفاعية، في كرة آخرى بنفس الجبهة، لكن لاعبو أوزبكستان لم يستغلوا المساحة الموجودة في عمق الملعب، بعدما سحب مهاجم رامي ربيعة بعيدًا عن قلب الدفاع.

ورغم تأخر لاعبو أوزبكستان في التمرير، لكنهم نجحوا في الاختراق بالهجمة ذاتها، بعد "وان تو" خلف محمد هاني في الجبهة اليمنى أيضًا للفراعنة.

وعلى الصعيد الهجومي، عانى منتخب مصر بسبب الدفع بثلاثي متشابه في الخط الأمامي، وهم: مروان عثمان، مصطفى محمد وأسامة فيصل.

ورغم تواجد مروان كمهاجم ثاني وأسامة فيصل كجناح، لكن جاء تمركز الثلاثي بالقرب من بعضهم البعض، مع عدم وجود جناح صريح باستثناء صلاح، والذي كان يتجه نحو العمق لترك المساحة لزيزو للانطلاق في الجبهة اليمنى.

وظهر خط وسط منتخب مصر فارغًا بسبب تراجع مروان عطية أو محمد شحاتة لاستلام الكرة من المناطق الدفاعية، ولم يتواجد خلف خط وسط أوزبكستان سوى محمد صلاح، مما سهل مهمة دفاع المنتخب الآسيوي بقيادة عبد القادر خوسانوف في إيقاف خطورة الفراعنة.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن مباراة مصر وأوزبكستان

