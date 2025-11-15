المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مباراة البرازيل.. حنبعل المجبري ينتقد أجواء منتخب تونس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:58 ص 15/11/2025
حنبعل المجبري منتخب تونس

حنبعل المجبري

وجّه حنبعل المجبري، نجم المنتخب التونسي ولاعب بيرنلي الإنجليزي، انتقادات علنية بشأن الأوضاع المحيطة بالمنتخب قبل لقائه الودي المرتقب ضد منتخب البرازيل.

وقال المجبري في تصريحات للصحفيين عقب مباراة تونس والأردن على ملعب رادس يوم الجمعة: "الكثير من الأشياء المحيطة بالمنتخب لا يعلمها الجمهور".

وأضاف المجبري: "نعمل معا جميعا ونقدم كل ما لدينا، لكن الأمر ليس سهلا، الظروف معقدة كثيرا".

ولم يوضح اللاعب للصحفيين طبيعة تلك الظروف.

لكن انتقادات اللاعب تأتي بعدما كشفت تقارير إعلامية أمورا سلبية تتعلق بظروف تدريبات المنتخب، وإجراءات انتقال البعثة إلى فرنسا لمواجهة البرازيل وسط ازمة التأشيرات للاعبين غير النشطين في البطولات الأوروبية.

وتابع المجبري: "سنلعب ضد البرازيل لكنكم تعلمون كيف سنذهب الى فرنسا، نعلم أن الخطأ لا يرتبط باتحاد الكرة لكن نحن كلاعبين نبقى متحدين، نعرف الوضع في البلاد ولا نريد التذمر".

وفازت تونس يوم الجمعة في مباراتها الودية ضد الأردن 3-2 وكانت تعادلت ضد موريتانيا 1-1 قبل مواجهة البرازيل يوم 18 نوفمبر على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية.

وتستعد تونس للمشاركة في كأس العرب بقطر وكأس أمم أفريقيا بالمغرب نههايو العام الحالي، وكانت ضمنت تأهلها الى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

منتخب تونس منتخب البرازيل حنبعل المجبري



