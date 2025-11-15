وجّه حنبعل المجبري، نجم المنتخب التونسي ولاعب بيرنلي الإنجليزي، انتقادات علنية بشأن الأوضاع المحيطة بالمنتخب قبل لقائه الودي المرتقب ضد منتخب البرازيل.

وقال المجبري في تصريحات للصحفيين عقب مباراة تونس والأردن على ملعب رادس يوم الجمعة: "الكثير من الأشياء المحيطة بالمنتخب لا يعلمها الجمهور".

وأضاف المجبري: "نعمل معا جميعا ونقدم كل ما لدينا، لكن الأمر ليس سهلا، الظروف معقدة كثيرا".

ولم يوضح اللاعب للصحفيين طبيعة تلك الظروف.

لكن انتقادات اللاعب تأتي بعدما كشفت تقارير إعلامية أمورا سلبية تتعلق بظروف تدريبات المنتخب، وإجراءات انتقال البعثة إلى فرنسا لمواجهة البرازيل وسط ازمة التأشيرات للاعبين غير النشطين في البطولات الأوروبية.

وتابع المجبري: "سنلعب ضد البرازيل لكنكم تعلمون كيف سنذهب الى فرنسا، نعلم أن الخطأ لا يرتبط باتحاد الكرة لكن نحن كلاعبين نبقى متحدين، نعرف الوضع في البلاد ولا نريد التذمر".

وفازت تونس يوم الجمعة في مباراتها الودية ضد الأردن 3-2 وكانت تعادلت ضد موريتانيا 1-1 قبل مواجهة البرازيل يوم 18 نوفمبر على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية.

وتستعد تونس للمشاركة في كأس العرب بقطر وكأس أمم أفريقيا بالمغرب نههايو العام الحالي، وكانت ضمنت تأهلها الى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.