أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة منتخب السنغال، الدولية الودية.

وتقام مباراة البرازيل ضد السنغال، على ملعب الإمارات في لندن (معقل فريق أرسنال)، حيث تنطلق بحلول الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة.

تشكيل منتخب البرازيل

ويعتمد أنشيلوتي في هجوم منتخب البرازيل على ثنائي ريال مدريد رودريجو وفينيسيوس جونيور، إلى جانب لاعب مانشستر يونايتد ماتيوس كونيا.

بينما يأتي خط الوسط من الدوري الإنجليزي بالكامل، والذي يضم كاسيميرو(مانشستر يونايتد)، برونو جيميارايش (نيوكاسل يونايتد) وإستيفاو تشيلسي.

ويأتي تشكيل منتخب البرازيل في مواجهة السنغال وديًا على ملعب الإمارات، على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: إيدير ميليتاو، ماركينيوس، جابرييل، أليكس ساندرو.

الوسط: كاسيميرو، برونو جيميارايش، إستيفاو.

الهجوم: ماتيوس كونيا، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

كما يتواجد على دكة البدلاء مجموعة من اللاعبين البارزين، مثل فابينيو، لويس هنريكي، جواو بيدرو، لوكاس باكيتا، ريتشارليسون وكايو هنريكي.