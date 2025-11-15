المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

1 0
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

تشكيل البرازيل.. ثلاثي بريميرليج بالوسط.. وفينيسيوس يقود الهجوم أمام السنغال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:08 م 15/11/2025
البرازيل

لاعبو منتخب البرازيل

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة منتخب السنغال، الدولية الودية.

وتقام مباراة البرازيل ضد السنغال، على ملعب الإمارات في لندن (معقل فريق أرسنال)، حيث تنطلق بحلول الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة.

تشكيل منتخب البرازيل

ويعتمد أنشيلوتي في هجوم منتخب البرازيل على ثنائي ريال مدريد رودريجو وفينيسيوس جونيور، إلى جانب لاعب مانشستر يونايتد ماتيوس كونيا.

بينما يأتي خط الوسط من الدوري الإنجليزي بالكامل، والذي يضم كاسيميرو(مانشستر يونايتد)، برونو جيميارايش (نيوكاسل يونايتد) وإستيفاو تشيلسي.

ويأتي تشكيل منتخب البرازيل في مواجهة السنغال وديًا على ملعب الإمارات، على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: إيدير ميليتاو، ماركينيوس، جابرييل، أليكس ساندرو.

الوسط: كاسيميرو، برونو جيميارايش، إستيفاو.

الهجوم: ماتيوس كونيا، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

كما يتواجد على دكة البدلاء مجموعة من اللاعبين البارزين، مثل فابينيو، لويس هنريكي، جواو بيدرو، لوكاس باكيتا، ريتشارليسون وكايو هنريكي.

مباراة البرازيل القادمة
منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي منتخب السنغال مباراة البرازيل والسنغال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg