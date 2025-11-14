أصبح لاوتارو مارتينيز، قائد فريق إنتر ميلان الإيطالي، رابع أفضل هداف في تاريخ المنتخب الأرجنتيني، بعد هدفه في الفوز الودي على أنجولا بنتيجة 2-0، مساء أمس الجمعة.

افتتح لاوتارو التسجيل لمنتخب بلاده بتسديدة مباشرة بقدمه اليمنى داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بقليل، كما قدم تمريرة حاسمة لزميله ليونيل ميسي قائد كتيبة التانجو، الذي أضاف الهدف الثاني للأرجنتين في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني.

كان هذا هو الهدف السادس والثلاثين الذي يسجله لاوتارو، مع منتخب بلاده، لينجح في تجاوز هيرنان كريسبو (35) في قائمة أفضل هدافي الأرجنتين على مر العصور.

يحتل نجم إنتر ميلان حاليًا المركز الرابع في قائمة هدافي الأرجنتين التاريخيين خلف كلا من: سيرجيو أجويرو (41)، وجابرييل باتيستوتا (55)، وميسي (115).