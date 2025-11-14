المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

1 1
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

0 0
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

رابع الهدافين التاريخيين.. لاوتارو يكتب إنجازًا جديدًا مع منتخب الأرجنتين

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:30 م 15/11/2025
لاوتارو مارتينيز

لاوتارو مارتينيز

أصبح لاوتارو مارتينيز، قائد فريق إنتر ميلان الإيطالي، رابع أفضل هداف في تاريخ المنتخب الأرجنتيني، بعد هدفه في الفوز الودي على أنجولا بنتيجة 2-0، مساء أمس الجمعة.

افتتح لاوتارو التسجيل لمنتخب بلاده بتسديدة مباشرة بقدمه اليمنى داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بقليل، كما قدم تمريرة حاسمة لزميله ليونيل ميسي قائد كتيبة التانجو، الذي أضاف الهدف الثاني للأرجنتين في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني.

كان هذا هو الهدف السادس والثلاثين الذي يسجله لاوتارو، مع منتخب بلاده، لينجح في تجاوز هيرنان كريسبو (35) في قائمة أفضل هدافي الأرجنتين على مر العصور.

يحتل نجم إنتر ميلان حاليًا المركز الرابع في قائمة هدافي الأرجنتين التاريخيين خلف كلا من: سيرجيو أجويرو (41)، وجابرييل باتيستوتا (55)، وميسي (115).

الأرجنتين
الأرجنتين
أخبار إحصائيات
منتخب الأرجنتين إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
جورجيا

جورجيا

- -
إسبانيا

إسبانيا

2

تشكيل جورجيا حراسة المرمى: مامارداشفيلي خط الدفاع: جوتشوليشفيلي، لوكا لوكوشفيلي، سابا جوجليتشيدز، ماموتشاشفيلي خط الوسط: لوري تاباتادزه، ميكفابيشفيلي، كيتيشفيلي خط الهجوم: دافيتاشفيلي، زيفزيفادزي، كفاراتسخيليا

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg