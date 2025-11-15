لم تترك الإصابات منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن وحيدًا منذ انطلاق معسكر نوفمبر الجاري والذي يتخلله بطولة ودية في الإمارات.

وخاض منتخب مصر أولى مبارياته الودية في معسكر نوفمبر ضد أوزبكستان في نصف نهائي بطولة كأس العين الدولية الودية.

وخسر المنتخب الوطني أمام أوزبكستان بنتيجة 2-0، ليلعب على المركز الثالث ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل.

بينما ستلعب أوزبكستان مع إيران في المباراة النهائية لبطولة كأس العين الودية يوم الثلاثاء المقبل.

إصابات منتخب مصر في معسكر نوفمبر

وخلال أسبوع تقريبًا (منذ يوم 9 نوفمبر وحتى اليوم 15 نوفمبر)، تعرض عدد من لاعبي منتخب مصر لإصابات مختلفة.

البداية كانت من خلال استبعاد إبراهيم عادل ومهند لاشين من قائمة منتخب مصر بسبب الإصابة والحاجة للراحة، وتم استدعاء طاهر محمد طاهر ونبيل عماد دونجا.

وغاب الحارس محمد الشناوي عن مباراة أوزبكستان بسبب شكواه من شد في العضلة الضامة، لذلك فضل الجهاز الفني إراحته.

كما غاب محمد إسماعيل مدافع الزمالك عن لقاء أوزبكستان بسبب تأهيله من الإصابة التي تعرض لها مع فريقه في نهائي السوبر المصري ضد الأهلي.

وسيكون إسماعيل جاهزا لمباراة كاب فيردي المقبلة.

ولم ينضم محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي لمعسكر نوفمبر لمنتخب مصر بسبب إصابته مع فريقه.

وخضع تريزيجيه لفحوصات طبية، أثبتت صعوبة لحاقه بمعسكر منتخب مصر.

زيزو وفتحي وصلاح محسن أحدث المصابين

واستمرت الإصابات تطارد الفراعنة، حيث أعلن الدكتور محمد أبو العلا، اليوم السبت، إصابة حمدي فتحي وأحمد سيد زيزو وصلاح محسن بعد مشاركتهم أمام أوزبكستان.

وأوضح أبو العلا طبيب المنتخب أن حمدي فتحي تعرض للإصابة في عضلات الساق، مشيرًا إلى أن زيزو يعاني من إصابة في الأوتار المحيطة بمنطقة الركبة.

وأكد أيضًا أن صلاح محسن، تعرض للإصابة في العضلة الخلفية.