تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 4
19:00
إسبانيا

إسبانيا

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

2 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

0 0
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

الفوز الأول.. البرازيل تسقط السنغال وديًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:39 م 15/11/2025
البرازيل والسنغال

البرازيل والسنغال

فاز منتخب البرازيل بنتيجة 2-0 أمام السنغال، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة البرازيل ضد السنغال، على ملعب الإمارات في لندن (معقل فريق أرسنال).

وجاء هدف البرازيل الأول في الدقيقة 27، عن طريق إستيفاو بعد تمريرة من كاسيميرو ليسدد في المرمى بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 35، سجل كاسيميرو الهدف الثاني لمنتخب البرازيل بعد تمريرة من إستيفاو أمام المرمى ليسدد بيمينه في الشباك.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يفوز فيها منتخب البرازيل أمام السنغال، حيث إنهما تقابلا في مباراتين من قبل، انتهت الأولى بالتعادل 1-1، فيما فاز أسود التيرانجا في اللقاء الثاني برباعية مقابل هدفين.

وانتهت سلسلة اللا هزيمة لمنتخب السنغال بعد 26 مباراة متتالية كانت الأطول في العالم مؤخرًا.

ويستعد منتخب السنغال، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب في شهر ديسمبر المقبل.

والجدير بالذكر أن منتخب البرازيل سوف يلعب أمام تونس، في مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل في فرنسا.

البرازيل السنغال

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
سويسرا

سويسرا

- -
السويد

السويد

2

تشكيل السويد: حراسة المرمى: فيكتور. خط الدفاع: هولم - جوستاف - هين - سفينسون. خط الوسط: ألكسندر - كارلستورم - ياسين عياري - إيلانجا. خط الهجوم: نيجرين - سفانبيرج.

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
