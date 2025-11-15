الفوز الأول.. البرازيل تسقط السنغال وديًا

فاز منتخب البرازيل بنتيجة 2-0 أمام السنغال، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة البرازيل ضد السنغال، على ملعب الإمارات في لندن (معقل فريق أرسنال).

وجاء هدف البرازيل الأول في الدقيقة 27، عن طريق إستيفاو بعد تمريرة من كاسيميرو ليسدد في المرمى بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 35، سجل كاسيميرو الهدف الثاني لمنتخب البرازيل بعد تمريرة من إستيفاو أمام المرمى ليسدد بيمينه في الشباك.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يفوز فيها منتخب البرازيل أمام السنغال، حيث إنهما تقابلا في مباراتين من قبل، انتهت الأولى بالتعادل 1-1، فيما فاز أسود التيرانجا في اللقاء الثاني برباعية مقابل هدفين.

وانتهت سلسلة اللا هزيمة لمنتخب السنغال بعد 26 مباراة متتالية كانت الأطول في العالم مؤخرًا.

ويستعد منتخب السنغال، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب في شهر ديسمبر المقبل.

والجدير بالذكر أن منتخب البرازيل سوف يلعب أمام تونس، في مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل في فرنسا.