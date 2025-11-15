المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إراحة صلاح وغياب زيزو.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة كاب فيردي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:39 م 15/11/2025
مران منتخب مصر

مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن تدريباته بمدينة العين استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي وديًا في السادسة مساء يوم الاثنين، بتوقيت القاهرة باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

كما تأكد غياب الثنائي أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي عن مباراة كاب فيردي للإصابة، حيث تعرض زيزو للإصابة خلال لقاء أوزبكستان الماضي، وتم استبداله في الشوط الثاني، بينما شعر حمدي فتحي بالإصابة خلال عمليات الإحماء قبل اللقاء الأخير ليتم استبعاده من التشكيل الأساسي.

وخضع صلاح محسن لتدريبات استشفائية، إلى جانب منح محمد صلاح راحة، حيث قرر الجهاز الفني عدم مشاركته في ودية كاب فيردي المقبلة.

حضر مران منتخب مصر طارق أبو العينين ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان منتخب مصر قد خسر في نصف نهائي بطولة العين الودية أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، سجلهما أوستون أورونوف.

وفي المقابل خسر كاب فيردي أمام منتخب إيران بركلات الترجيح، ليلتقي المنتخبين مساء الإثنين المقبل، في لقاء تحديد المركز الثالث، ضمن رحلة استعدادت المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في المغرب.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح

