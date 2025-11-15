المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

2 1
21:45
السويد

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

0 1
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 0
21:45
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
اليونان

اليونان

2 0
21:45
إسكتلندا

إسكتلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 4
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

2 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

بعد غيابه 3 مباريات.. منتخب مصر يستعيد مرموش في ودية كاب فيردي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:52 م 15/11/2025
عمر مرموش - مران منتخب مصر

عمر مرموش - مران منتخب مصر

أصبح عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي جاهزًا للمشاركة مع منتخب مصر ضد كاب فيردي في ختام معسكر نوفمبر بالإمارات.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العين الدولية.

وكان المنتخب المصري لعب ضد أوزبكستان وخسر بنتيجة 2-0، أمس الجمعة، ضمن البطولة الودية.

وغاب مرموش عن لقاء أوزبكستان بعد حصوله إلى إذن بسبب انشغاله بحفل خطوبته.

وافتقد منتخب مصر جهود مرموش 3 مباريات، فبخلاف لقاء أوزبكستان، كان لاعب مانشستر سيتي غائبًا أيضًا عن مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في آخر جولتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 خلال شهر أكتوبر الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يشارك مرموش أساسيًا ضد كاب فيردي، وستكون هي المواجهة الـ40 له مع الفراعنة، علمًا أنه سجل 7 أهداف وصنع 3.

 

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

