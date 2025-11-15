أصبح عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي جاهزًا للمشاركة مع منتخب مصر ضد كاب فيردي في ختام معسكر نوفمبر بالإمارات.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العين الدولية.

وكان المنتخب المصري لعب ضد أوزبكستان وخسر بنتيجة 2-0، أمس الجمعة، ضمن البطولة الودية.

وغاب مرموش عن لقاء أوزبكستان بعد حصوله إلى إذن بسبب انشغاله بحفل خطوبته.

وافتقد منتخب مصر جهود مرموش 3 مباريات، فبخلاف لقاء أوزبكستان، كان لاعب مانشستر سيتي غائبًا أيضًا عن مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في آخر جولتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 خلال شهر أكتوبر الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يشارك مرموش أساسيًا ضد كاب فيردي، وستكون هي المواجهة الـ40 له مع الفراعنة، علمًا أنه سجل 7 أهداف وصنع 3.