فاز منتخب المغرب للمحليين بنتيجة 6-0 أمام جيبوتي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وأقيمت مباراة المغرب وجيبوتي على ستاد مركب محمد الخامسن ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العرب 2025.

وسجل أهداف منتخب المغرب، كل من، طارق تيسودالي الذي وقع على "هاتريك" (د17، 23، 50)، ويوسف ميهري (د41)، ومروان سعدان (د60)، ومحمد ربيع حريمات (د70).

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي أشرف بنشرقي، لاعب النادي الأهلي، ووليد الكرتي، لاعب بيراميدز، بشكل أساسي.

ويلعب منتخب المغرب، مباراة ودية أخرى أمام جيبوتي، يوم الثلاثاء المقبل، في ختام المعسكر الإعدادي، استعدادًا لبطولة كأس العرب.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية، والفائز من مواجهة عمان والصومال، بالإضافة إلى الفائز من مباراة جزر القمر واليمن.

وتقام بطولة كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.