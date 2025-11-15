المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بمشاركة بنشرقي والكرتي.. منتخب المغرب للمحليين يسحق جيبوتي استعدادًا لكأس العرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:23 م 15/11/2025
منتخب المغرب للمحليين

منتخب المغرب للمحليين

فاز منتخب المغرب للمحليين بنتيجة 6-0 أمام جيبوتي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وأقيمت مباراة المغرب وجيبوتي على ستاد مركب محمد الخامسن ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العرب 2025.

وسجل أهداف منتخب المغرب، كل من، طارق تيسودالي الذي وقع على "هاتريك" (د17، 23، 50)، ويوسف ميهري (د41)، ومروان سعدان (د60)، ومحمد ربيع حريمات (د70).

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي أشرف بنشرقي، لاعب النادي الأهلي، ووليد الكرتي، لاعب بيراميدز، بشكل أساسي.

ويلعب منتخب المغرب، مباراة ودية أخرى أمام جيبوتي، يوم الثلاثاء المقبل، في ختام المعسكر الإعدادي، استعدادًا لبطولة كأس العرب.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية، والفائز من مواجهة عمان والصومال، بالإضافة إلى الفائز من مباراة جزر القمر واليمن.

وتقام بطولة كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

 

المغرب للمحليين بنشرقي وليد الكرتي كأس العرب 2025

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

