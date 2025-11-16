المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب فلسطين: بكيت لأول مرة أثناء النشيد الوطني بمباراتنا أمام الباسك

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:33 ص 16/11/2025
إيهاب أبو جزر

فلسطين

أكد إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين، أنه شعر بالفخر خلال المباراة الودية أمام إقليم الباسك بإسبانيا.

وخسر منتخب فلسطين بثلاثية مقابل لا شئ أمام الباسك، بالأمس السبت على ملعب سان ماميس.

وقال أبو جزر في تصريحات صحفية: "أفتخر بأنني أصبحت مدربًا لأول فريق فلسطيني يلعب في أوروبا؛ إنه أحد أجمل أيام حياتي".

وأضاف: "استقبلنا شعب الباسك بمودة وتضامن، مما جعلنا نشعر وكأننا في وطننا، ولأول مرة في حياتي، بكيت أثناء النشيد الوطني، وكان لا بد أن يكون هنا، في سان ماميس".

وأتم: "لا أجد كلمات تصف ما شعرت به؛ سيبقى هذا اليوم محفورًا في ذاكرتي للأبد".

وأقيمت مباراة فلسطين والباسك، بحضور جماهيري وصل إلى 50 ألف متفرج في ملعب سان ماميس.

ويلعب منتخب فلسطين مباراة ودية أخرى أمام منتخب كتالونيا بإسبانيا، يوم الثلاثاء المقبل.

وتُعد إسبانيا، من أكبر الدول المناصرة للقضية الفلسطينية، حيث أعربت عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة.

إسبانيا فلسطين الباسك

