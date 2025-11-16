المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

7 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 1
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

يعاني من إصابة عضلية.. منتخب البرازيل يعلن غياب جابرييل عن ودية تونس

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:33 م 16/11/2025
جابرييل

جابرييل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، غياب المدافع جابرييل ماجاليس مدافع المنتخب البرازيلي، عن المباراة الودية أمام منتخب تونس.

ويلتقي منتخب البرازيلي مع نظيره التونسي، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية ستقام في فرنسا.

وكان جابرييل تعرض للإصابة خلال المباراة الودية لمنتخب البرازيل أمام السنغال، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة (2-0).

غياب جابرييل عن ودية تونس

وقال بيان الاتحاد البرازيلي: "غادر المدافع جابرييل الملعب أمس بعد شعوره بألم في العضلة المقربة لفخذه الأيمن".

وأضاف: "أُعيد تقييم لاعب أرسنال جابرييل ماجاليس اليوم الأحد، وخضع لفحوصات بالأشعة كشفت عن إصابة عضلية في فخذه الأيمن".

واختتم الاتحاد البرازيلي بيانه: "لذلك، لن يسافر اللاعب مع الفريق لمباراة تونس في ليل. ولن يُستدعى أي لاعب آخر ليحل محله".

مباراة البرازيل القادمة
تونس منتخب البرازيل جابرييل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg