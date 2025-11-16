أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، غياب المدافع جابرييل ماجاليس مدافع المنتخب البرازيلي، عن المباراة الودية أمام منتخب تونس.

ويلتقي منتخب البرازيلي مع نظيره التونسي، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية ستقام في فرنسا.

وكان جابرييل تعرض للإصابة خلال المباراة الودية لمنتخب البرازيل أمام السنغال، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة (2-0).

غياب جابرييل عن ودية تونس

وقال بيان الاتحاد البرازيلي: "غادر المدافع جابرييل الملعب أمس بعد شعوره بألم في العضلة المقربة لفخذه الأيمن".

وأضاف: "أُعيد تقييم لاعب أرسنال جابرييل ماجاليس اليوم الأحد، وخضع لفحوصات بالأشعة كشفت عن إصابة عضلية في فخذه الأيمن".

واختتم الاتحاد البرازيلي بيانه: "لذلك، لن يسافر اللاعب مع الفريق لمباراة تونس في ليل. ولن يُستدعى أي لاعب آخر ليحل محله".