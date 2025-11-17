يستعد منتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب 2025، لخوض مباراة ودية ثانية أمام نظيره الجزائري، ضمن استعداداتهما للمشاركة في البطولة العربية.

وكان منتخب مصر الثاني قد فاز على منتخب الجزائر (ب)، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 3-2، ضمن أجندة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

ويتكرر اللقاء بين المنتخبين على استاد القاهرة في مباراة ودية ثانية، هي الأخيرة قبل البطولة التي تقام في قطر بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

وتذاع مباراة مصر والجزائر الودية عبر قناة "أون سبورت 2"، بينما تنطلق في تمام الساعة 4 عصرا.

خريطة إذاعة مباراة مصر والجزائر الودية

ويبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 3.30 مساء، أي قبل نصف ساعة من انطلاق اللقاء.

ويتولى الإعلامي يحيى حمزة تقديم الاستوديو، بوجود أحمد فتحي ومحمد صلاح أبو جريشة كمحللين.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلق محمد عفيفي هو من سيتولى التعليق على أحداث المباراة.

